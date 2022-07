The Crew 2 avec de nouveaux graphismes est gratuit pour Steam

Le simulateur de course célèbre et populaire L’équipage 2 de Ubisoft sur PC est entièrement gratuit.

On a appris que l’éditeur français Ubisoft avait décidé d’organiser des vacances pour les joueurs. La société a ouvert un accès gratuit au jeu populaire The Crew 2 du studio de développement Ivory Tower.

Parallèlement à cet événement, le simulateur de course a reçu une nouvelle mise à jour majeure. Le jeu a reçu de nouveaux graphismes, de nouvelles voitures, des pistes de course et divers événements.

Que vous soyez un joueur chevronné ou un joueur débutant sur The Crew 2, vous pourrez découvrir du nouveau contenu et des améliorations visuelles.

Le jeu est disponible gratuitement sur PC et consoles. La version PC peut être téléchargée à partir de trois services : Steam, Ubisoft Connect (anciennement Uplay) et Epic Games Store.

Les développeurs de The Crew 2 ont repensé les graphismes dans la dernière mise à jour. Les changements ont touché à la fois de petits détails et l’introduction de nouvelles technologies.

Les créateurs du simulateur ont mis à jour diverses nuances du monde du jeu et du ciel, amélioré les nuages ​​et le brouillard et ajusté le contraste.

Le système météo a été rendu dynamique et plus réaliste. La neige a été ajoutée à The Crew 2, qui s’affiche non seulement sur les routes mais aussi sur les voitures.

Toutes les consoles ont reçu une prise en charge pour l’amélioration des ombres de l’espace d’écran. En outre, Xbox Les séries X|S, PS5 et PC ont toutes reçu la technologie Fuzz.

Il améliore les ombres des objets mous, y compris l’herbe, les buissons, les branches, etc. Maintenant, l’arrière-plan de la course sera plus réaliste. Sur les consoles de nouvelle génération, The Crew 2 tourne désormais à 60 FPS.

The Crew 2 est disponible gratuitement sur toutes les plateformes, y compris Steam sur PC, du 7 au 13 juillet. Les mêmes jours, toutes les éditions du jeu bénéficient de remises importantes.

Comme son prédécesseur, Crew 2 est un jeu de course. Le joueur contrôle un coureur relativement inconnu qui tente de réussir dans plusieurs disciplines.

Le jeu a un monde persistant ouvert, c’est-à-dire un monde qui continue d’exister et de se développer même sans la participation du joueur. Dans le monde, vous pouvez courir et conduire librement dans une version plus petite des États-Unis.