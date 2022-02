The Continental: La série préquelle de John Wick ajoute 5 nouveaux acteurs

Un nouvel ensemble d’acteurs vedettes rejoindra la série qui servira de préquelle à » John Wick », »Le Continental ». Selon les initiés du projet, ainsi que ceux annoncés précédemment Colin Woodell, Mel Gibson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate Oui ben robson ils seront Katie McGrath, Ray McKinnon, Adam Shapiro, Mark Musashi Oui Marina Mazepa.

Initialement annoncée en 2017, la série qui sera diffusée sur la plateforme Starz monte vraiment en puissance, ajoutant des acteurs de catégorie à son casting. » John Wick », mettant en vedette le favori de la foule Keanu Reevessuit l’histoire d’un tueur qualifié en mission pour retrouver ceux qui ont tué son précieux animal de compagnie et leur faire payer leur misère.

Au cours de l’aventure de Wick, les téléspectateurs ont pu voir l’hôtel Continental, un endroit sûr pour les meurtriers où ils peuvent se reposer, alors que Winston, le propriétaire de l’hôtel, joué par Ian Macshane, n’a qu’une seule règle : vous ne pouvez pas tuer d’autres personnes à l’intérieur de l’hôtel. C’est sur ce bâtiment que se concentrera l’histoire de la nouvelle série, comme »Le Continental » Il suivra l’histoire d’un jeune Winston, incarné cette fois par Colin Woodell, et montrera comment il a obtenu et monté la structure de l’hôtel à New York dans les années 70.

On sait aussi que Katie McGrath jouera le rôle d’une jeune version de L’arbitre, ce personnage qui cause des problèmes à Wick dans les films classiques. L’actrice est déjà apparue dans la série « Super Girl »avec Lena Luthor.

Musashi et Mazepa joueront Hansel et Gretel, deux assassins de la table haute. Musashi est reconnu pour être un excellent cascadeur, il apportera donc toutes sortes d’excellentes cascades à la série pour impressionner le spectateur. L’expérience de l’acteur à la télévision comprend des cascades sur »Craindre le mort-vivant » Oui »Agents du S.H.I.E.L.D. ». Mazepa est récemment apparu dans la série à suspense, »La fille dans les bois »qui a diffusé sa première saison en 2021.

»Le Continental » est écrit par Greg Coolidge Oui Quartier Kirk, qui servent également de showrunners et de producteurs exécutifs. Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick et Rhett Reese seront également producteurs exécutifs avec Basil Iwanyk et Erica Lee de Photos de Thunder Road.