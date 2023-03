The Constant Gardener with Rachel Weisz est-il sur Netflix?: Résumé et distribution

in

Netflix

Rachel Weisz a remporté un Oscar et un Golden Globe pour son rôle dans Le jardinier constant et nous vous disons où le voir.

©IMDBRachel Weisz et Ralph Fiennes jouent dans ce film

L’actrice britannique Rachel Weisz est l’une des plus appréciées pour ses rôles dans des films tels que La momieprès de brendan fraserqui est nommé aux Oscars 2023, mais aussi pour d’autres rôles, comme celui du film Le fidèle jardinier qui est récemment devenu une tendance et nous vous disons ce qu’est un résumé, qui sont les acteurs et si c’est sur Netflix.

+ De quoi parle The Constant Gardener ? résumé

Le film suit Justin Quayle, membre du haut-commissariat britannique basé en Afrique, qui entame sa propre enquête internationale après le meurtre de sa femme..

La femme du diplomate meurt avec un homme dans le nord du Kenya et peu à peu, Justin en apprend plus sur la mort, déployant une intrigue internationale.

+ Où voir The Constant Gardener et quel est le casting ?

La bande a récemment été ajoutée au catalogue Netflix, où il est un succès. Le casting du film est composé de Ralph Fiennes (Le menu), Rachel Weisz et Danny Huston (Le Professeur) dans les rôles principaux.

Weisz a remporté un Oscar et un Golden Globe pour son rôle de Tessa Quayle, l’épouse d’un diplomate ce thriller réalisé par Fernando Meirelles (Cité de Dieu, Les deux papes).

+ Le jardinier constant de Netflix est-il une histoire vraie ?

Le film est une adaptation du roman. Le fidèle jardinierpublié en 2001 par l’écrivain John Le Carréqui à son tour était basé sur des essais illégaux menés sur des enfants au Nigéria par des sociétés pharmaceutiques en 1996, alors oui, l’histoire a des faits réels.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?