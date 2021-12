The Conners a mis des meubles et des souvenirs aux enchères pour Habitat pour l’humanité

Cette semaine le les conners, Louise (Katey Sagal) a commencé à emménager dans la maison des Conner et Dan (John Goodman) a décidé de vendre l’ensemble de meubles qu’il avait acheté pour Roseanne lors de leur premier mariage. Dans l’esprit d’un nouveau départ, Dan s’est séparé des meubles et les fans ont maintenant la chance de posséder ces pièces bien-aimées de l’histoire de la famille Conners. Habitat for Humanity of Greater Los Angeles met aux enchères un afghan, une commode, une tête de lit et deux tables de chevet en bois qui ont tous fait partie de la maison de The Conner. Un script signé par les membres de la distribution est également inclus.







Il semble approprié qu’une émission traitant d’une famille essayant constamment de joindre les deux bouts en profite pour redonner. Sara Gilbert dit du programme : « Ce que j’aime dans notre émission, c’est que nous abordons le fait qu’il s’agit évidemment d’un groupe fictif qui représente beaucoup de gens qui sont très gentils, intelligents, intelligents, drôles, de bonnes personnes qui ne peuvent pas briser le cycle de la pauvreté et ne peut pas briser les niveaux d’injustice des choses dans ce pays. »

Les Conner continuent de faire face aux difficultés quotidiennes de la vie à Lanford. Cette famille emblématique – Dan, Jackie, Darlene, Becky et DJ – est aux prises avec la parentalité, les fréquentations, les pressions financières et le vieillissement dans la classe ouvrière américaine. À travers tout cela – les combats, la coupe de coupons, les cadeaux, les pannes – avec amour, humour et persévérance, la famille l’emporte. Les Conners étoiles John Goodman (Le grand Lebowski, Argo ) comme Dan Conner, Laurie Metcalf (Dame Oiseau, Histoire de jouet) comme Jackie Harris, Sara Gilbert comme Darlene Conner, Lecy Goranson comme Becky Conner-Healy, Michael Fishman comme DJ Conner, Emma Kenney comme Harris Conner-Healy, Ames McNamara comme Mark Conner-Healy, Jayden Rey comme Mary Conner et Jay R. Ferguson dans le rôle de Ben.













The Conners est produit par Tom Werner, avec Sara Gilbert (Roseanne, Le discours), Bruce Helford, Dave Caplan, Bruce Rasmussen et Tony Hernandez. La série est de Werner Entertainment. The Conners est diffusé mercredi à 21 h HE sur ABC et les épisodes sont disponibles sur demande et sur Hulu le lendemain.

Charitybuzz est le premier marché d’impact au monde pour des expériences uniques, des articles exclusifs et un accès inégalé. Grâce à sa plate-forme d’enchères de premier plan, à son expérience de magasinage haut de gamme et à son activité de conciergerie, Charitybuzz a levé 500 millions de dollars pour une cause à ce jour. En plus de voyages de luxe incroyables, d’expériences événementielles VIP et de souvenirs et objets de collection rares, Charitybuzz propose un accès exclusif aux personnalités les plus influentes du monde – Sir Paul McCartney, Stephen et Ayesha Curry, Tim Cook, Beyoncé, Eddie Vedder, Jack Nicklaus, Anna Wintour , Warren Buffett, Robert De Niro et bien d’autres.

Chaque achat génère un impact caritatif en partenariat avec plus de 4 500 organisations à but non lucratif, dont MusiCares, Robert F. Kennedy Human Rights et Leukemia & Lymphoma Society. Charitybuzz opère aux côtés de la société sœur Prizeo, qui organise des tirages au sort en ligne pour collecter des fonds pour une cause. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.charitybuzz.com.

Habitat pour l’humanité du Grand Los Angeles (Habitat LA) transforme les quartiers du grand LA en rassemblant la communauté pour construire des maisons abordables, fournir des réparations essentielles à la maison et aider les familles à reconstruire après des catastrophes naturelles. Habitat LA renforce les familles en les aidant à accéder à des prêts abordables, à des conseils en matière de logement et à une aide au versement initial. Pour en savoir plus, visitez www.habitatla.org.

Vous pouvez consulter la liste des enchères sur www.charitybuzz.com/theconners





