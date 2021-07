The Conjuring: The Devil Made Me Do It Détails de la sortie 4K UHD

Warner Bros. a annoncé les détails de la sortie physique du dernier film en La conjuration la franchise, Le diable me l’a fait faire.

Si vous avez manqué La Conjuration 3 lorsqu’il sortira en salles/HBO Max, ou si vous cherchez simplement à accrocher une copie physique pour votre étagère (toujours un bon choix), vous en aurez l’occasion le mois prochain. WB a annoncé que le film sera lancé en vente numérique le 23 juillet, avec le débarquement 4K UHD/Blu-ray le 24 août 2021.

« The Conjuring: The Devil Made Me Do It » révèle une histoire effrayante de terreur, de meurtre et de mal inconnu qui a choqué même les enquêteurs paranormaux expérimentés Ed et Lorraine Warren. L’un des cas les plus sensationnels de leurs dossiers, cela commence par un combat pour l’âme d’un jeune garçon, puis les emmène au-delà de tout ce qu’ils avaient jamais vu auparavant, pour marquer la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un suspect de meurtre prétendrait démoniaque possession comme moyen de défense.

Le pack combo 4K UHD et Blu-ray « The Conjuring : The Devil Made Me Do It » contient les fonctionnalités spéciales suivantes :

« Par raison de possession démoniaque » – Un regard en profondeur sur l’histoire vraie qui a inspiré le film

« The Occultist » – Rencontrez le nouvel ajout terrifiant à l’univers de conjuration

« Exorcism of Fear » – Plongez dans la réalisation du film et la scène d’exorcisme effrayante qui ouvre le film »

« DC Horror Presents The Conjuring: The Lover #1 » – Une bande dessinée vidéo qui vous plonge plus profondément dans l’univers de Conjuring