The Conjuring : comment voir l’ordre de la saga des films de poupées Annabelle

Il est de plus en plus traditionnel de trouver des fans du genre thriller et horreur. Même si bien sûr, parfois, il est difficile pour les téléspectateurs de trouver de bons films de ce style, qui regorge de productions qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Cependant, La saga de films qui n’a sans aucun doute pas échoué et qui connaît un grand succès est « The Conjuring », qui compte un total de cinq productions vraiment passionnantes et effrayantes..

Les fans sont devenus fous avec les films qui ont commencé à sortir en 2013. En fait, ils sont devenus l’une des sociétés les plus rentables du genre susmentionné, provoquant un véritable succès mondial.

Scène de ‘The Conjuring 2’.



Bien que beaucoup ne le sachent pas, les films de la saga ‘The Conjuring’ ne sont pas sortis dans l’ordre. Pour cela, Dans Spoiler, nous avons décidé de vous expliquer comment vous devriez faire pour voir et mieux comprendre l’histoire d’événements paranormaux dont Ed et Lorraine Warren sont les protagonistes.







+ Comment voir l’ordre de la saga des films de ‘The Conjuring’ :

1- « La Nonne »

Un prêtre et une novice sont sur le point de prononcer leurs vœux lorsqu’ils sont envoyés en Roumanie pour enquêter sur le suicide d’une religieuse. Leurs vies sont menacées par un démon vraiment sombre.

2- « Anabelle 2 : Création »

Après la mort de leur fille, un fabricant de jouets et sa femme accueillent une religieuse et un groupe de filles pour fonder un orphelinat. Mais bien sûr, Annabelle fera irruption pour blesser les nouveaux membres de la maison.







3- « Annabelle »

Le film tourne autour de la poupée qu’un homme offre à sa femme enceinte, une amoureuse des poupées. Mais aucun d’eux ne sait qu’une telle action changera complètement leur vie à tous les deux.







4- « Le sortilège »

Dans les années 70, les démonologues Ed et Lorraine Warren se rendent au domicile de la famille Perron pour les aider avec une possession démoniaque qui veut entrer dans le corps de l’un des membres. Alors qu’ils enquêtent, les événements surnaturels s’aggravent.







5- « La malédiction de la femme qui pleure »

La légende mexicaine de La Llorona raconte l’histoire d’une femme qui désespère et finit par noyer ses enfants dans une rivière. Mais ses lamentations continueront de résonner dans les rues pendant des années.