The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It La bande-annonce est arrivée

La première bande-annonce de La conjuration 3, officiellement intitulé La conjuration: le diable m’a fait le faire, vient de sortir. Bien qu’il y ait eu de nombreuses retombées réussies comme Annabelle et La nonne, les fans ont été particulièrement enthousiasmés par la sortie du troisième Prestidigitation film. Avec les retours de Vera Farmiga et Patrick Wilson en tant qu’enquêteurs paranormaux Lorraine et Ed Warren, vous pouvez consulter la première bande-annonce de La conjuration: le diable m’a fait le faire au dessous de.

David Leslie Johnson McGoldrick (La conjuration 2, Aquaman) a écrit le scénario. Après avoir réalisé les deux premiers opus, James Wan a passé les rênes à Michael Chaves (La malédiction de La Llorona) à la barre La conjuration 3. Wan est toujours à bord en tant que producteur aux côtés de Peter Safran. Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Judson Scott et Michelle Morrissey ont produit par l’exécutif.

Avec Vera Farmiga et Patrick Wilson de retour dans le rôle des Warrens, la suite met également en vedette Ruairi O’Connor dans le rôle d’Arne Cheyenne Johnson, dont le procès pour meurtre en 1981 a influencé l’intrigue du film. Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard, Charlene Amoia et Paul Wilson sont également à l’affiche.

Une ligne de connexion pour le film se lit comme suit: « Le diable me l’a fait faire révèle une histoire effrayante de terreur, de meurtre et de mal inconnu qui a choqué même les enquêteurs paranormaux expérimentés Ed (Wilson) et Lorraine Warren (Farmiga). L’un des cas les plus sensationnels de leurs dossiers, il commence par un combat pour l’âme d’un jeune garçon, puis les emmène au-delà de tout ce qu’ils avaient jamais vu auparavant, pour marquer la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un suspect de meurtre prétendrait démoniaque. possession comme moyen de défense. «

« À bien des égards, c’est le plus grand Prestidigitation film », a déclaré Chaves à IGN dans une interview récente.« J’ai montré le montage final de [star] Vera [Farmiga] et son mari et ils ont accepté, et ils se sont dit: ‘C’est le plus sombre Prestidigitation film.’ Il creuse dans un matériau vraiment sombre. C’est définitivement un cas où il y a de vraies conséquences, il y a de vraies victimes. «

Pointant vers Se7en comme source d’inspiration, Chaves a ajouté: « L’une des choses qui [series creator] James [Wan] et je me suis connecté en faisant La malédiction de La Llorona partageait beaucoup des mêmes films préférés, et l’un d’eux est Se7en. Nous aimons tous les deux ce film, et donc quand il est venu me voir avec ce scénario, il m’a dit en gros: « C’est Se7en, mais dans l’univers de conjuration. Et il savait que c’était comme de l’herbe à chat pour moi. «

Cela marquera le huitième film au total à ce jour dans le Invoquer l’univers, à la suite de deux précédents Prestidigitation films, trois Annabelle films, La nonne, et La malédiction de La Llorona. Une suite à La nonne est également en préparation, tout comme le film autonome L’homme tordu, avec le personnage du même nom apparu pour la première fois dans La conjuration 2. L’une des franchises de films les plus rentables de l’histoire, le Invoquer l’univers a récolté près de 2 milliards de dollars de ventes totales au box-office.

La conjuration: le diable m’a fait le faire devrait sortir en salles avec une sortie simultanée d’un mois sur HBO Max le 4 juin 2021. La nouvelle bande-annonce nous vient de Warner Bros. Pictures.

