«  The Conjuring 3: Le diable m’a fait le faire  » partage une bande-annonce terrifiante

Warner Bros.a partagé la terrifiante bande-annonce de ‘The Conjuring 3: Le diable m’a fait le faire’, montrant le retour de Vera farmiga Oui Patrick Wilson.

« The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It » suit le cas réel de Arne Cheyenne Johnson, qui s’est défendu légalement après avoir été accusé d’un massacre, affirmant qu’il était victime de possession démoniaque.







Chercheurs surnaturels, Ed (Wilson) Oui Lorraine Warren (Farmiga) Ils reviendront pour démêler la mystérieuse affaire et lutter contre les démons qui entourent l’histoire.

La bande-annonce a également montré qu’il pourrait s’agir du dernier volet de la franchise d’horreur mettant en vedette Farmiga et Wilson, bien qu’après son succès, il y ait eu une série de retombées telles que «Annabelle», ‘La nonne’ Oui ‘La malédiction de La Llorona’.

Rejoignant Farmiga et Wilson, le film sera en vedette Julian Hilliar, qui jouera un garçon de 11 ans possédé par un démon, David Glatzel.

‘The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It’ est réalisé par Michael Chaves et écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick à côté de James Wan, qui a créé et réalisé les deux premiers films de la franchise.

Le troisième volet de « The Conjuring » sortira en salles et HBO Max simultanément le 4 juin 2021.