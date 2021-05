‘The Conjuring 3: Le diable m’a fait faire’ et l’histoire qui l’a inspiré

À travers une nouvelle vidéo promotionnelle sur ‘The Conjuring 3: Le diable m’a fait le faire’ L’histoire réelle qui a inspiré le prochain épisode de la franchise a été partagée. horreur.

Le troisième volet de ‘The Conjuring’ suivra à nouveau Ed Oui Garenne de Lorraine interprété par Patrick Wilson Oui Vera farmiga sur le ruban inspiré du jugement de Arne Cheyenne Johnson, qui a suscité l’intérêt de la presse étant le premier cas dans l’histoire du tribunal américain où la possession démoniaque a été utilisée par la défense.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Llorraine Warren est attaquée par un démon dans le clip ‘The Conjuring 3’

Johnson a été accusé d’avoir assassiné son propriétaire, mais il a nié sa responsabilité personnelle dans le crime après avoir affirmé que son jeune frère, David Glatzel Il était possédé par un démon, ce qui l’a amené à être ajouté à la liste des deux enquêteurs paranormaux.

Après un exorcisme qui a duré plusieurs jours, l’entité démoniaque aurait quitté Glatzel pour trouver un nouvel hôte, qui a ensuite été inculpé lors du meurtre d’Arne. Alan Bono en novembre 1981.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Conjuring 3: Le diable m’a fait le faire » partage une bande-annonce terrifiante

La troisième bande de « The Conjuring » présentera les retours de Farmiga et Wilson, qui seront rejoints Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Crochet, Julian Hilliard, Charlene amoia, Paul Wilson, Jean noble Oui Jerins sterling.

Pour le moment, « The Conjuring 3: The Devil Forced Me To Do It » devrait être diffusé simultanément dans les salles et sur la plate-forme HBO Max le 4 juin prochain.