The Conjuring 3 Discovery + Shock Doc raconte la vraie histoire derrière le diable m’a fait le faire

Dans la foulée des débuts au cinéma de La conjuration: le diable m’a fait le faire le 4 juin, Discovery + diffusera un lien spécial sur l’histoire réelle derrière le dernier opus de la franchise de films d’horreur. Shock Docs: Le diable m’a fait le faire commencera à diffuser le 11 juin et dressera le tableau des événements entourant une affaire judiciaire qui a vu un homme du Connecticut accusé de meurtre en utilisant des forces démoniaques comme sa principale défense lors de son procès.

Le documentaire, qui revient sur les événements du meurtre brutal et de l’enquête policière extraordinaire et du procès qui a suivi, présente des entretiens avec la famille, la police locale et l’avocat de l’accusé qui n’ont jamais été diffusés à la télévision auparavant.

Le directeur général de Travel Channel, Matthew Butler, a expliqué « » Le ‘Shock Docs ‘ La franchise est rapidement devenue une centrale électrique pour le genre paranormal et les fans ne peuvent pas en avoir assez de ce format de narration longue durée. L’incroyable saga de la famille Glatzel, leur travail avec les Warrens et l’angoisse et la douleur qui en résultent rendent ce documentaire factuel plus effrayant que la fiction. «

Les événements documentés dans l’émission déchirante ont lieu en 1980 et se concentrent initialement sur la possession supposée de David Glatzel, 11 ans, qui, après avoir aidé sa sœur et son petit ami, Arne Johnson, à réparer leur nouvelle maison commence à voir un «homme fantôme». . Dans les semaines horribles qui ont suivi, il a été affirmé que la famille de David avait été témoin de l’attaque de l’enfant par une force invisible et l’avait entendu grogner et parler en langues, ce qui les a amenés à contacter un prêtre et démonologue bien connu, Ed et Lorraine Warren, qui a décidé d’exorciser le jeune David pour le débarrasser du mal qui tentait de prendre son âme.

Après un certain nombre de semaines, lors de l’exorcisme final de David Glatzel, Arne Johnson se serait mis entre le garçon et le diable et aurait permis au démon d’entrer dans son propre corps. Bien que ses actions aient été faites pour sauver le garçon, les choses ont pris une tournure terrible cinq mois plus tard lorsque Johnson a poignardé son propriétaire à la suite d’une confrontation houleuse; quelque chose qu’il a affirmé plus tard dont il n’avait aucun souvenir. Il a blâmé cela sur le diable.

Johnson a été accusé de meurtre et traduit en justice, et comme on peut s’y attendre, les professions d’innocence et d’accusation de la responsabilité des forces démoniaques ont suffi à attirer l’attention du public. L’avocat Martin Minnella a pris le dossier de la défense et, en tant que partisan des forces obscures, il est devenu le premier homme à se lever devant le tribunal et à tenter de prouver l’existence du diable.

La conjuration: le diable m’a fait le faire est le troisième film de la franchise qui a débuté en 2013, et a également vu trois films dérivés sous la forme du Annabelle trilogie, sur la Annabelle poupée du film original. Un autre spin off, La nonne, est sorti en 2018 et présentait encore une autre entité surnaturelle vue pour la première fois dans le film original et sa suite, tandis qu’une troisième série dérivée basée sur L’homme tordu caractère est également actuellement en développement.

Sujets: Conjuring 3, Conjuring