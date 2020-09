The Coma 2: Vicious Sisters Terror arrive sur Xbox One cette semaine

Le 4 septembre, nous pourrons enfin profiter du grand, The Coma 2: Vicious Sisters sur Xbox One. Devespresso Games a le plaisir d’annoncer que l’aventure d’horreur de survie et de survie coréenne primée continue l’histoire sombre présentée dans The Coma, avec sa suite The Coma 2: Vicious Sisters, une expérience encore plus effrayante.

Il a remporté le prestigieux Grand Prix et le Best Narrative Awards au Taipei Game Show Indie Game Award 2020. Le jeu atmosphérique et inspiré de l’histoire présente des joueurs de manhwa (manga coréen) illustrés à la main contre un assassin imparable.

The Coma 2: Vicious Sisters sur Xbox One le 4 septembre