The Cleaning Lady Saison 2 Episode 3 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de la saison 2 de l’épisode 3 de Cleaning Lady est maintenant disponible et c’est la raison pour laquelle de nombreux fans de cette série la recherchent partout sur Internet. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents de la série, les fans sont fous de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous obtiendrez des détails tels que la date de sortie de The Cleaning Lady Saison 2 Episode 3, la liste des épisodes de la saison 2, le spoiler de l’épisode 3, le casting de l’émission et bien plus encore. Donc, si vous voulez connaître tous ces détails, nous vous suggérons simplement de le lire jusqu’à la fin.

C’est une série américaine et cette série a été développée par Miranda Kwok. Au cas où vous ne le sauriez pas, il est basé sur la série télévisée argentine de 2017 La chica que limpia. Son premier épisode est sorti le 3 janvier 2022 et après sa sortie, il a gagné en popularité et actuellement, de nombreuses personnes de différentes régions le regardent.

Toute l’histoire de ce spectacle circule autour de Thony De La Rosa et c’est une ancienne médecin cambodgienne-philippine qui travaille et vit actuellement à Las Vegas. Au fur et à mesure que la série progressera, vous la trouverez vraiment très intéressante. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de The Cleaning Lady Saison 2 Episode 3. Alors sachons-le.

The Cleaning Lady Saison 2 Épisode 3 Date de sortie

Si nous parlons de la date de sortie de The Cleaning Lady Saison 2 Episode 3, alors le nom de cet épisode est El Diablo Que Conoces et il sortira le 3 octobre. Comme vous pouvez le constater, votre attente pour cet épisode va se terminer au début du mois à venir.

Où diffuser La femme de ménage?

Maintenant, si vous voulez regarder cette série, le réseau officiel de cette série est le réseau Fox. Vous pouvez également diffuser cette série sur de nombreuses plateformes de streaming comme Vudu, Prime Video et iTunes. au cas où vous auriez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez diffuser tous les épisodes précédents ici.

Divulgacher

Voici maintenant le spoiler de l’épisode à venir.

Thony doit faire équipe avec Arman et Nadia dans une nouvelle entreprise lucrative pour sauver la vie de Luca. Fiona s’efforce d’éviter les ennuis à Chris lorsque la menace de preuves se présente.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de la saison 2.

Les péchés du père

Lolo et Lola

El Diablo Que Conoces

Bahala Na

À déterminer

Liste des acteurs

Voici les détails du casting de cette émission.

Élodie Yung dans le rôle de Thony De La Rosa

Adan Canto comme Arman Morales

Oliver Hudson comme Garrett Miller

Martha Millan comme Fiona De La Rosa

Sébastien et Valentino LaSalle dans le rôle de Luca De La Rosa

Sean Lew comme Chris

Faith Bryant comme Jaz

Eva De Dominici comme Nadia Morales

Navid Negahban dans le rôle de Hayak Barsamian

Ivan Shaw comme Marco De La Rosa

Jay Mohr comme conseiller municipal Eric Knight

Liza Weil comme Katherine Russo

Shiva Negar dans le rôle d’Isabel Barsamian

Chelsea Frei comme Maya Campbell

Naveen Andrews comme Robert Kamdar

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de The Cleaning Lady Saison 2 Episode 3, les détails complets sur l’émission, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Cleaning Lady Saison 2 Episode 3 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

