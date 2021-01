«  The Circle  »: un thriller imparfait mais très intéressant sur la vie privée et le pouvoir des entreprises technologiques débarque dans Filmin

«The Circle», et vous allez nous pardonner la blague, ce n’est pas complètement rond. Est un film raté qui, à bien des égards, tente d’exploiter de manière un peu maladroite une préoccupation très actuelle, celle de la façon dont les entreprises technologiques accumulent trop de pouvoir sous forme de données, et de la fréquence à laquelle nous sommes nous-mêmes qui transférons ces données à l’aide d’applications qui nous espionnent de plus en plus sibylline.

Mais il y a des éléments très attractifs dans le film: son approche franche et directe, sans trop lever les pieds du sol pour que rien ne nous soit trop étranger, malgré le fait que ce soit un portrait du futur (proche, oui); le fait que nous soyons avant un film courant dominant, avec l’intervention d’acteurs de premier plan comme Tom Hanks et Emma Watson; le goût du design visuel auquel un film à petit budget ne peut aspirer (et qui le rend encore plus crédible) … Il est douteux que « The Circle » change la vie de qui que ce soit, mais ce sont deux heures de réflexion consciente et d’évasion très solvant.

Tout commence quand Mae Holland (Emma Watson) Ils vous proposent un emploi chez El Círculo, l’une des entreprises technologiques les plus importantes au monde, qui développe des applications de plus en plus vitales dans la vie de tous les jours dans le monde. Cela arrive lorsque l’entreprise présente, via son PDG Eamon Bailey (Tom Hanks), sa nouvelle proposition: des petites caméras ultra-bon marché qui permettent une surveillance constante de n’importe quel point de la planète. Mae approfondit de plus en plus la philosophie de l’entreprise sans se rendre compte de ses enjeux.

Nous n’irons pas plus loin dans l’argument selon lequel, contrairement à d’autres thrillers similaires sur les dangers de la technologie en fuite, ne cache pas un plan de supervillain machiavélique pour conquérir le monde, mais grimpe petit à petit, éliminant progressivement les droits des citoyens, El Círculo étant de plus en plus capable de tout contrôler de manière invisible. C’est une autre des vertus du film: il n’a pas besoin de cesser d’être plausible pour être terrifiant, car il existe des équivalents très clairs dans la vie réelle pour des personnages comme Bailey ou son partenaire Tom Stenton (Patton Oswalt).

Faible confidentialité

Où sont donc les problèmes dans «The Circle»? Peut-être dans la naïveté de Mae, un personnage écrit de telle manière que le spectateur soit compréhensible qu’elle accepte (par ambition professionnelle) les pactes faustiens, comme perdre toute trace d’intimité, mais dont les tours suivants du personnage ne sont pas compris, incapable de réaliser la menace du cercle. Ce qui conduit à une conclusion ridiculement optimiste ou manifestement pessimiste pour le film, selon le cynisme du spectateur. Mais dramatiquement, pas très cohérent.

Au final, exactement comme il se passe avec une série dans laquelle «The Circle» est clairement inspiré, «Black Mirror», ce qui est intéressant, ce n’est pas le tout, mais les détails. Comment une invention odieuse comme SeeChange (les caméras omniprésentes susmentionnées) Il est présenté dans la société d’une manière qui n’est pas anodine, mais directement spirituelle, avec le surf comme crochet; le design ridiculement attrayant des applications; le quotidien gamifié mais exploiteur dans l’entreprise; ou le bureau étrangement analogue des patrons d’El Círculo.

‘The Circle’ a été réalisé par James Ponsoldt, un réalisateur non spécialisé dans le genre fantastique ou dans les sujets technologiques, ce qui lui a sans aucun doute permis de donner cette touche humaine à l’intrigue du film, basée sur un roman de Dave Eggers (scénariste de ‘ Where the Monsters Live ‘, qui a également co-écrit le film). Sans aucun doute, l’approche des deux fournit également ses principaux défauts au film, tels que une approche très hollywoodienne du conflit et une certaine paresse pour clore les conflits (comme la présence du personnage de John Boyega et son effet sur l’intrigue), qui sont quelque peu effilochés.

Un film aux points d’intérêt incontestables, sans aucun doute, pour avoir soulevé un sujet relativement inédit à Hollywood courant dominant dramatique, et qui a été reçu avec un succès remarquable (20 millions de dollars de budget, 40 de collection). Sa chaleur, son intrigue bosse et son manque de profondeur dans un drame qui n’a pas besoin d’additifs -comme les maladies très graves qui ponctuent l’intrigue pour donner une dimension humaine à l’intrigue-, sont néanmoins des obstacles qui empêchent le résultat d’être complètement rond, et cela pâlit par rapport à des films comme «Cam».