The Circle Saison 2: Date de sortie prévue, distribution, intrigue et toutes les informations ici !!

The Circle est une émission de télé-réalité américaine, qui organise un concours entre les participants. La première saison, composée de 12 épisodes, est produite et animée par Michelle Buteau. Il a été créé le 1er janvier 2020 sur Netflix.

La règle est que les candidats doivent rester loin de leur logement. Ils ont été déplacés dans le même bâtiment mais n’ont pas été autorisés à rencontrer les autres participants en personne. Ils ont été autorisés à rester en contact avec d’autres candidats en utilisant «The Circle». C’est comme un programme informatique qui aide à convertir leur message en texte. Grâce à cette application spécialement conçue, les candidats pourraient facilement interagir les uns avec les autres et supposer être une personne complètement différente de la vraie.

Avec ces interactions, les participants se sont évalués et les deux personnes les mieux notées ont reçu l’étiquette «d’influenceurs». Et ensuite? Regardez «The Circle» et profitez-en!

Date de sortie de The Circle Saison 2

Les fans du Circle seront ravis d’apprendre que Netflix a officiellement annoncé le retour de The Circle Season 2. Non seulement cela, mais ils ont également annoncé qu’il y aurait aussi la troisième saison.

Malgré toutes ces annonces officielles, on ne sait toujours pas exactement quand le spectacle sera de retour. Mais les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce qu’il sorte après un an de la première saison, comme vers janvier 2021.

La raison de ce retard est que le tournage de la deuxième saison n’a pas encore commencé. Ainsi, compte tenu de toutes les circonstances, il est attendu des téléspectateurs de donner du temps aux créateurs de l’émission. Jusque-là, gardez ce suspense.

Le casting de la saison 2 du cercle

Pour le moment, il n’y a pas encore de teaser. Et aucune annonce officielle n’a été faite sur le choix des candidats. Il est donc très bien entendu qu’il n’y a pas de nouvelles concernant les membres du casting de The Circle Saison 2.

Mais une chose est assurée – les participants qui étaient dans la première saison seront autorisés à entrer pour la deuxième saison. Reposez-vous, nous apprendrons tout après une déclaration officielle.

L’intrigue de la saison 2 du cercle

Selon les créateurs de l’émission, ils ont déclaré que des personnes basées sur des personnalités différentes seraient choisies pour cette saison. Cela le rendrait plus intéressant et rempli de suspense à regarder.

De plus, les inscriptions sont ouvertes pour l’émission et une publication est également partagée sur leur page officielle Instagram. Ainsi, ceux qui sont intéressés peuvent créer un compte sur leur site Web et saisir l’occasion d’y faire une apparition. Veuillez suivre leur pseudo Instagram officiel pour les nouvelles mises à jour concernant les inscriptions.

