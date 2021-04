« The Circle »: liste des concurrents pour la saison 2

La deuxième saison de « The Circle », une série de concours de télé-réalité de Netflix Basé sur une émission britannique du même nom, il a commencé à être diffusé le 14 avril 2021 et le premier épisode mettait en vedette les huit candidats en lice pour le grand prix de 100000 €.

PLUS D’INFORMATIONS: Liste complète des concurrents de « Love Island Spain »

Au cas où vous vous en souviendriez, les participants vivent dans le même immeuble, mais dans des appartements différents et ne se voient jamais face à face pendant le déroulement du concours. Pour communiquer, ils utilisent leurs profils dans une application de réseau social qui leur permet de se présenter comme ils le souhaitent, c’est-à-dire qu’une bonne tactique peut être de se présenter avec un look et une personnalité différents pour obtenir de meilleures notes.

Les participants se notent et les deux joueurs avec le meilleur score deviennent des «influenceurs», qui peuvent «bloquer» le reste. Les concurrents bloqués sont retirés du jeu, mais ont une chance de rencontrer un joueur qui est toujours dans le jeu en personne. De plus, après leur départ, ils laissent une vidéo pour montrer à ceux qui sont encore en course s’ils étaient vrais ou faux.

PLUS D’INFORMATIONS: Liste des candidats pour la nouvelle saison de « MasterChef »

SAVANNAH PALACIO

Savannah a 24 ans et est une influenceuse Instagram et créatrice numérique de Los Angeles. Elle est mi-fille glamour et mi-nerd, en plus elle aime le Sudoku et le R&B des années 2000.

Savannah est l’un des participants de la deuxième saison de « The Circle » (Photo: Netflix)

JACK ATKINS

Jack a 20 ans et un étudiant en astrophysique qui joue le rôle de son amie Emily, a créé ce rôle en regardant des films de filles et Selling Sunset, et veut être considéré comme « le plus grand méchant de l’histoire de Le cercle».

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur «Acapulco Shore» 8

Jack Atkins est l’un des participants de la deuxième saison de « The Circle » (Photo: Netflix)

BOIS BRYANT

Bryant a 26 ans et est un gourou du New Age aux cheveux hirsutes qui prie pour son eau avant de la boire et dit des choses comme « j’ai vécu beaucoup de vies » et « bulle dorée d’amour ». Il enseigne la méditation et dirige la marque de style de vie «Modern Nirvana».

Bryant Wood est l’un des participants de la deuxième saison de « The Circle » (Photo: Netflix)

DELEESA CARRASQUILLO

Delessa a 32 ans et une mère du Bronx qui en « Le cercle«Prétend être son mari Trevor et prétend qu’il est célibataire.

Deleesa est l’un des participants de la deuxième saison de « The Circle » (Photo: Netflix)

TERILISHA

Terilisha, 34 ans, est une enseignante suppléante ainsi qu’une artiste, compositrice et actrice de Dallas, au Texas. Elle semble prête à abattre quiconque se met en travers de son chemin.

Terilisha est l’un des participants de la deuxième saison de « The Circle » (Photo: Netflix)

LIRE SWIFT

Lee, 58 ans, participe avec le profil de son ami River, un jeune hippie gay à la crinière énorme. Mais ce n’est pas nouveau pour lui, car il a écrit des livres sous un pseudonyme féminin pendant des années. « En tant qu’écrivain, je pense que cela fait de moi un menteur professionnel », a-t-il déclaré.

Lee Swift est l’un des concurrents de la deuxième saison de « The Circle » (Photo: Netflix)

COURTNEY LINSEN

Courtney, 28 ans, se présente comme une barista, mais est en fait l’hôte d’une émission de potins de célébrités en ligne.

Courtney est l’un des participants de la deuxième saison de « The Circle » (Photo: Netflix)

CHLOE VEITCH

Chloé, 21 ans, a participé à «Trop chaud pour le manipuler”, Un autre programme de Netflix. Le modèle britannique pense qu’elle pourra s’entendre avec les Américains car « je ne crois pas que l’Angleterre et les États-Unis aient fait la guerre ».