«The Chronic» du Dr Dre fête ses 28 ans (et tout le monde célèbre)

Il y a vingt-huit ans, le Dr Dre s’est avancé pour lancer son premier album studio officiel « The Chronic », l’un des plus grands projets que le hip-hop ait jamais vu.

Il y a une raison pour laquelle le Dr Dre est largement considéré comme l’un des, sinon la, la plus grande icône du hip-hop de tous les temps – et avec seulement trois albums studio à son nom. Pourtant, en ce qui concerne le Dr Dre, «la perfection est parfaite». C’est la raison pour laquelle Le chronique, son premier album Death Row sorti il ​​y a exactement vingt-huit ans, reste en rotation à ce jour. En fait, certains diraient même que c’est le plus grand album jamais réalisé, citant l’influence qu’il a eue sur la production, l’ingénierie sonore hip-hop et le gangsta rap en général. Raymond Boyd / Avec près de trente ans de retrait de la sortie initiale de l’album, il n’y a pas grand chose à dire qui n’ait déjà été longuement couvert. Une chose qui reste intéressante est de savoir comment Le chronique a joué un rôle dans le façonnement de l’esthétique de la production de Dr. Dre, avec les graines de sa sortie plus sombre d’Aftermath plantées sur des chansons comme «Dre Day,« Deez Nuts »et« Bitches Ain’t Shit ». D’un autre côté, Dre a approché certains des chansons avec le comportement insouciant d’un natif de longue date de Californie alimenté par les femmes, l’herbe et le temps, comme « Nuthin ‘But AG Thang » et « Let Me Ride » peuvent en témoigner. Quand Jimmy Iovine a entendu pour la première fois le Dr. Dre’s Chronique démos, il a été surpris par la qualité de l’ingénierie audio; il raconte autant lors de l’épisode deux de HBO Les rebelles, révélant sa surprise face aux prouesses d’un jeune Dre derrière les planches. Désormais, Dre reste l’un des meilleurs mixeurs hip-hop, preuve que sa signature sonore va au-delà de l’arrangement musical. C’est un témoignage de sa profonde compréhension de l’art de la musique et du processus qui entre dans sa création. La vision de Dre était évidente même à l’époque, alors que la musique hip-hop était encore en train de se développer en tant qu’artisanat et que l’ombre de NWA planait toujours sur le jeu. Lester Cohen / C’est vraiment rafraîchissant de voir les gens célébrer activement Les chroniques anniversaire avec une telle excitation, et il faut se demander si le jalon aura envie de Dre de déposer l’album sur lequel il était assis. Mais même si ce n’est pas le cas, rien ne change le fait que Le chronique est un classique incontestable, qui semble s’améliorer d’année en année. Montrez un peu d’amour pour les débuts de Dre dans les commentaires ci-dessous, et pour plus de nostalgie dans Death Row, regardez l’histoire incroyable de Kurupt sur son audition à enjeux élevés pour le célèbre label ici.