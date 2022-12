The Choice Episode 5 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens sont ravis de connaître la date de sortie de The Choice Episode 5. Les fans de cette série sont intéressés à savoir ce qui va se passer ensuite dans le prochain épisode. Après avoir vu tout cet engouement parmi les fans, nous sommes là pour vous aider avec ce guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous vous informerons de toutes les mises à jour concernant la date de sortie de The Choice Episode 5. Ici, nous révélerons également d’autres détails sur la série comme Où la regarder, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Nous vous recommanderons donc à tous de lire cet article jusqu’à la fin.

C’est une série américaine basée sur le crime. Le premier épisode de cette série est sorti le 16 décembre 2022. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent cet épisode à venir partout sur Internet. Nous sommes donc là pour vous aider avec ce guide séparé.

L’histoire de cette série tourne autour La vie de l’avocat Fuat Akıncı change après que sa fille ait été victime d’un crime odieux ; Chercher la vengeance. Au fur et à mesure que vous commencerez à parcourir cette série, vous remarquerez vraiment que l’histoire est assez intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir vu tous les épisodes précédents, de nombreux fans parmi vous recherchent la date de sortie de The Choice Episode 5. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 5 de The Choice

Donc ici, si nous parlons de la date de sortie de The Choice Episode 5. Le nom de l’épisode 5 est Bogaz Havasi Iyi Gelir et sa sortie est prévue pour le 7 décembre 2022. Si vous êtes vraiment curieux de regarder cet épisode à venir, vous pourrez regarder cet épisode à venir à la date indiquée.

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de cette série.

Hazirsan Basliyoruz

Pourquoi es-tu surpris?

Sentez-vous Katil Kim ?

Sen Dogru Olani Yaptin

Bogaz Havasi Iyi Gelir

Spoilers

Maintenant, si vous voulez vraiment savoir ce qui va se passer dans l’épisode 5, nous sommes là pour vous informer de tous les détails.

Bülent fait une présentation sur les indices qu’il a trouvés sur Fuat; Agah est retrouvé mort et tous les meurtres pointent vers Fuat; un mandat d’arrêt est émis contre Fuat ; l’organisation aide Fuat à s’enfuir et demande une «dernière» faveur en retour.

Où diffuser le choix ?

Si vous êtes vraiment intéressé à savoir comment regarder cette série, nous sommes là pour vous aider. La plateforme officielle pour regarder cette série est Hulu. Il s’agit d’une plate-forme multimédia payante et pour regarder cette émission ici, vous devrez d’abord acheter son abonnement. Ici, vous pouvez également diffuser toutes les séries et tous les films disponibles à tout moment.

