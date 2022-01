The Chi saison 6 Date de sortie, distribution, intrigue, compte à rebours de l’épisode 1, quand est-ce qu’il sort?

La date de sortie de la saison 6 de Chi confirmée: découvrez la date de sortie OTT 2022 de la date de sortie de la saison 6 de The Chi ainsi que les détails de l’épisode, la distribution et l’histoire dans cet article.

The Chi est une série dramatique américaine. Dans cette série, vous verrez beaucoup de drames. Le Chi est créé par Lena Waithe sur la vie dans un quartier du côté sud de Chicago. Cette série est produite par Elwood Reid, Aaron Kaplan et Rick Famuyiwa. Cette série est composée par Patrick Warren.

La date de sortie de la saison 6 de Chi

The Chi est sorti pour la première fois le 5 décembre 2017. La date de sortie de la saison 6 de The Chi n’a pas encore été confirmée et la date de sortie exacte est toujours secrète. Selon les rumeurs, la saison 6 de The Chi a beaucoup de drame comme la première saison de The Chi.

Cette série a acquis une énorme popularité lors de la première de quelques épisodes dont elle a maintenant une nouvelle saison. Lorsque la saison 6 de The Chi a été diffusée, les fans sont enthousiasmés par cette série qu’après le début du dernier épisode, ils sont impatients de connaître l’épisode suivant, qui est la date de sortie de la saison 6 de The Chi.

Aperçu de la saison 6 de The Chi

Nom de la saison Le Chi Numéro de saison 06 Genre Drame La date de sortie initiale de Chi 5 décembre 2017 La date de sortie de la saison 6 de Chi Pas encore annoncé Créé par Léna Waithe Pays d’origine Etats Unis

Compte à rebours de la saison 6 de The Chi

La date de sortie de la saison 6 de The Chi n’est pas officiellement annoncée. Donc, son compte à rebours n’est pas encore activé, alors veuillez mettre à jour notre site Web pour les informations à venir sur la saison 6 de The Chi.

Le casting de la saison 6 de Chi

Distribution principale et équipe :

Jason Mitchell comme Brandon Johnson

Le Lion devient le mien en tant que Ronnie Davis

Jacob Latimore comme Emmett Washington

Alex Hibbert comme Kevin Williams

Tiffany Boone comme Jerrika Little

Yolonda Ross comme Jada Washington

Armando Riesco comme détective Cruz

Rolando Boyce comme Darnell

Barton Fitzpatrick dans le rôle de Reg Taylor

Shamon Brown Jr. comme Stanley

Michael V.Epps comme Jake Taylor

Birgundi Baker comme Kiesha Williams

Luke James comme Victor

Curtiss Cook comme Otis

Lucien Cambric dans le rôle de Jason Roxboro

Jacking Guillory comme Charles Frederick

Brian King comme détective Wallace

Sonja Sohn comme Laverne Johnson

LaDonna Tittle comme Ethel Davis

Miriam A.Hyman comme Dre

Jasmine Davis comme foi

La La Anthony en tant que Dominique

Judae’a Brown comme Jemma

Kandi Burruss comme Roselyn Perry

Lena Waithe comme Camille Hallaway

Lil Rel Howery dans le rôle de Zeke Remnick

Tabitha Brown dans le rôle d’Octavia

Jason Weaver comme Rashad

Vic Mensa comme Jamal

Da Brat comme LaPorta

Comment regarder la saison 6 de The Chi ?

Nous pouvons regarder la saison 6 de The Chi sur Showtime. Nous pouvons également regarder cette série sur la chaîne Showtime ici tous les anciens et nouveaux épisodes sont disponibles. À l’heure actuelle, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série dramatique via diverses plates-formes en ligne de n’importe où et à tout moment, comme YouTube TV, Direct TV, Amazon Prime, Netflix, MX Player ou toute autre plate-forme. Chaque fois qu’il arrive sur ces chaînes, vous pouvez utiliser le moyen de regarder cette saison et nous ne promouvons ni ne poussons le monde du piratage.

Lire la suite: Shark Tank India Saison 2 Date de sortie, Nouveaux requins, Combien d’épisodes

Conclusion: la date de sortie de la saison 6 de Chi

J’espère que vos attentes pour toutes les informations sur cette série télévisée américaine La date de sortie de la saison 6 de Chi sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Le compte à rebours de cette histoire va se terminer dans quelques mois. Si vous avez des questions concernant la saison 6 de The Chi, veuillez nous commenter dans la section des commentaires.

FAQ – la date de sortie de la saison 6 de Chi

Où regarder The Chi saison 6 ? Quelle est la date de sortie de The Chi saison 6 ? Quel est le compte à rebours de la saison 6 de The Chi ? Pouvons-nous regarder la saison 6 de The Chi en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ? Comment télécharger gratuitement le casting The Chi saison 6 en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, pour donner votre point de vue ou avoir des questions, puis, à ce stade, allez-y et écrivez dans la section des commentaires.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂