‘The Chi’: pourquoi la star de ‘Power’ La La Anthony a choisi de jouer au Dom

Acteur et personnalité de la télévision La La Anthony est d’abord devenu célèbre comme l’un des TRL‘s veejays. Depuis, la mère d’un enfant s’est fait un nom grâce à ses innombrables apparitions à la télévision et au cinéma. Cependant, le rôle principal de La La dans le rôle de Lakeisha Grant dans Pouvoir l’a élevée à plus d’opportunités.

Le Penser comme un homme la star a fait ses débuts sur Showtime Le Chi pour sa troisième saison. En juin 2021, elle a expliqué à Showbiz 45Secondes.fr pourquoi Dom devrait être son prochain concert d’acteur.

Pourquoi La La Anthony a accepté de jouer Dom dans « The Chi » après « Power »

Pendant six saisons, La La a joué dans Pouvoir comme LaKeisha. Au début de la série, elle était la meilleure amie de Tasha (Naturi Naughton). Cependant, elle s’est impliquée dans les plans du mari de Tasha, Ghost (Omari Hardwick), lorsqu’elle a commencé à sortir avec son meilleur ami, Tommy (Joseph Sikora). Durant Pouvoir‘s sixième et dernière saison, la vie criminelle de LaKeisha la hante lorsque Tasha l’a abattue.

Avant la fin de Power en 2020, La La est devenu fan de Le Chi. Alors que son travail Starz se préparait à se terminer, l’acteur a déclaré qu’elle s’était approchée Le Chila créatrice de Lena Waithe, à propos de son apparition dans la série. Bientôt, elle a appris que le rôle de Dom était disponible et est tombée amoureuse du personnage.

« Même quand j’étais sur Pouvoir, J’ai juste pensé Le Chi était un spectacle tellement incroyable », a partagé La La. « J’aime Lena Waithe, et je pense qu’elle écrit, vous savez, pour nous et nous comprend et fait un excellent travail. Alors je faisais toujours attention à Le Chi. J’ai toujours dit à Lena, quand l’opportunité se présente, c’est une émission dont j’aimerais faire partie. Alors le rôle de Dom est arrivé, et j’ai auditionné, et j’ai eu le rôle, ce qui était incroyable.

La raison pour laquelle La La Anthony a quitté ‘Power’ en tant que Lakeisha

Le dernier épisode de La La sur Power a eu lieu en octobre 2019. Alors qu’elle a dit plus tard à Entertainment Weekly qu’elle considérait la disparition de LaKiesha comme une option, le tournage de ses dernières scènes était incroyablement difficile.

« Ce fut un moment difficile », a déclaré La La à propos de sa finale Pouvoir épisode. « Très émouvant, très triste. »

« Je me souviens que nous avons travaillé jusqu’à 7 ou 8 heures du matin après être arrivés à midi la veille, donc c’était une longue, longue journée et beaucoup d’activité physique », a-t-elle poursuivi. «J’aime essayer de faire beaucoup de mes cascades par moi-même, et j’ai arraché un ongle jusqu’en bas et mon doigt saignait; il se passait tellement de choses que cela n’a fait qu’ajouter aux émotions.

Pour quoi d’autre La La est-elle célèbre ?

Au fil des années, La La a acquis une notoriété pour plusieurs facettes de sa vie. Depuis qu’ils ont épousé Carmelo Anthony en 2010, ils ont fait l’objet de rumeurs d’infidélité de la part de son mari. Cependant, La La a officiellement demandé le divorce d’Anthony plus tôt cette année.

De plus, l’ancienne star de télé-réalité a plusieurs émissions en développement, y compris Intercepté avec 50 cents. La La publie également des photos à couper le souffle sur Instagram et fait des vidéos avec ses amis Ciara et Vanessa Bryant.

Le Chi les fans peuvent voir La La Anthony comme Dom Sundays sur Showtime.