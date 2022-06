The Chase Saison 3 Episode 8 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens sont ravis de connaître la date de sortie de The Chase Saison 3 Episode 8. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série sont ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails que les fans de la série recherchent sur Internet. Si vous cherchez la même chose, vous êtes au bon endroit.

C’est un jeu télévisé américain et cette émission a été produite par ITV Entertainment, le premier épisode de la série est sorti le 7 janvier 2021. Après sa sortie, cette émission a acquis une grande popularité non seulement en Amérique mais aussi dans différents pays.

Il s’agit d’un jeu télévisé où les concurrents s’affrontent contre un quiz professionnel, connu sous le nom de Chaser, dont le but est d’empêcher les concurrents de gagner un prix en argent. Maintenant, tous les fans recherchent la date de sortie de The Chase Saison 3 Episode 8. Découvrez simplement tous les détails ci-dessous.

The Chase Saison 3 Épisode 8 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler ici la date de sortie de The Chase Saison 3 Episode 8. Le nom de cet épisode est Gotta Risk It to Get the Brisket et il sortira le 21 juin 2022. Si vous êtes également impatient de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série, marquez simplement la date et n’oubliez pas de regarder à la date indiquée.

Distribution de ce spectacle

Voici la liste des acteurs de cette émission.

Sara Haines en tant qu’auto-hôte

James Holzhauer comme auto-chasseur

Brad Rutter en tant que chasseur de soi

Mark Labbett comme soi

Ken Jennings en tant que chasseur de soi

Victoria Groce en tant que soi

Buzzy Cohen comme soi

Elizabeth Quesnelle en tant que candidate autonome

George H. Holt III en tant que candidat autonome

Kathryn Verwillow comme soi

Michael ci-dessous comme auto-concurrent

Christopher Pennant comme soi

Monikka Mann comme auto-concurrent

Elliot Yates en tant que candidat autonome

Daniel Donohue en tant que candidat autonome

Liste des épisodes de la saison 3

Après avoir parcouru tous les détails liés à la date de sortie de The Chase Saison 3 Episode 8. Voici la liste des épisodes de la saison 3.

Rencontrez le Stunner, le Lightning Bolt et la reine

De quelle couleur est Uranus ?

Vous avez décroché un mari de pierre, papier, ciseaux ?

Beau, Intelligent, Charmant… Et Humble

Habillé pour tuer, ici pour aimer

Quand ils vont bas, elle devient haute

Oprah, s’il te plaît, pardonne-moi !

Je dois le risquer pour obtenir la poitrine

Le dernier mot

