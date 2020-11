‘The Challenge’ Stars Jordan Wiseley et Tori Deal se sont séparés après 3 ans de rencontres

Tori Deal et Jordan Wiseley, le couple préféré des fans, ont commencé à sortir ensemble à l’été 2017 après s’être rencontrés le Le défi: sale 30. Deux ans plus tard, Wiseley a proposé de Deal lors d’un épisode de Guerre des mondes 2. Cependant, le couple n’a pas été en mesure de le faire fonctionner et a annoncé leur rupture un an plus tard.

Aneessa Ferreira, Jordan Wiseley, Simone Kelly, Veronica Portillo, Hunter Barfield, Camila Nakagawa et Tori Deal participent au Challenge XXX: Ultimate Fan Experience | Lars Niki

Tori Deal et Jordan Wiseley se sont rencontrés sur « The Challenge »

En 2013, Le monde réel: Portland star Jordan Wiseley a fait ses débuts sur Le défi: Rivals II dans lequel il s’est classé troisième. Il est revenu pour Agents libres mais il est rentré chez lui avant la finale quand il s’est porté volontaire pour une élimination qu’il a fini par perdre.

Néanmoins, Wiseley a remporté les trois saisons suivantes auxquelles il a participé consécutivement. Es-tu l’élu? 4 star Tori Deal a fait ses débuts le Sale 30 (2017) aux côtés de son petit ami, Es-tu l’élu? 5 candidat Derrick Henry.

Après son élimination précoce, elle s’est qualifiée pour la finale avec CT Tamburello et Wiseley. Deal a fini par tomber amoureux de Wiseley et a trompé Henry avec lui. Malgré les circonstances, le couple a décidé de poursuivre une relation.

Wiseley a proposé de traiter

Les deux ont emménagé l’un avec l’autre et sont revenus peu de temps après pour Guerre des mondes 2 (2019). Ils ont fait leurs preuves en tant que couple puissant en remportant deux éliminations avant de rejoindre Team UK, où ils se sont qualifiés pour la finale.

Après une performance gagnante de Proving Ground, Wiseley s’est mis à genoux et a proposé de Deal. Les deux ont également organisé une fête de fiançailles avec leurs collègues membres de la distribution.

Wiseley a remporté la saison aux côtés de ses trois coéquipiers, gagnant 250 000 €. Après s’être fiancés, le couple a voyagé et a commencé à sortir de la musique ensemble.

De plus, Deal a lancé un podcast dans lequel elle a détaillé les débuts de sa relation avec Wiseley et s’est ouverte sur les problèmes qu’ils ont rencontrés. Les deux sont également devenus fiers parents d’un chat sphynx, Miso.

Deal et Wiseley ont annoncé leur séparation

En octobre 2020, Deal a concouru sur Le défi 36: agents doubles tandis que Wiseley restait à la maison. Après le tournage, elle n’est pas retournée chez elle avec Wiseley et les fans ont commencé à spéculer qu’elle avait temporairement emménagé dans un Airbnb. Deal a répondu aux rumeurs et a demandé aux fans de respecter sa vie privée.

Quelques semaines plus tard, elle et Wiseley ont annoncé que les deux avaient choisi de se séparer. Deal a partagé une photo d’elle et de son ancien fiancé en train de s’embrasser et a expliqué qu’ils avaient décidé de se séparer parce que plusieurs «petits incidents» avaient amené le couple à réaliser qu’ils «avaient besoin de notre propre espace». De plus, Deal a expliqué que les deux étaient «toujours en train de traiter, de blesser et de guérir» et a demandé aux fans de ne pas les opposer.

Wiseley a posté cinq photos avec Deal pendant leurs périodes plus heureuses et a fait écho à ses sentiments dans sa longue légende. Il a insisté sur le fait qu’il aime toujours le AYTO star, mais a expliqué qu’ils «n’étaient pas en mesure d’échapper aux pressions qui découlent d’une relation très publique.

Wiseley a nié que ses commentaires offensifs refaits à la surface avaient joué un rôle dans leur rupture et a promis qu’ils continueraient à se «soutenir» mutuellement. Alors que certains fans ont affirmé avoir vu la séparation venir, beaucoup ont été choqués car ils pensaient que le couple compétitif durerait. Le défi 36: agents doubles premières le 9 décembre à 8 / 7c sur MTV.