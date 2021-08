The Chair Saison 2: Date de sortie, distribution et plus de mises à jour

KARTELL set de 2 chaises avec accoudoirs AI - THE FIRST CHAIR CREATED BY A.I. (Vert - Polymère thermoplastique recyclé à 100%)

A.I. est la première chaise de design conçue par une intelligence artificielle ayant répondu aux données entrées par le designer Philippe Starck et le savoirfaire de l’entreprise Kartell. En l’espèce, la pensée créative, le savoir-faire de la société et l'intelligence artificielle ont fusionné pour concevoir un modèle de chaise totalement élaborée par un algorithme qui respecte les paramètres du designer et de la société, à savoir créer une chaise, confortable ayant les conditions structurelles de résistance et de solidité nécessaires pour obtenir les certifications et répondant aux normes de qualité et d'esthétique des collections. Elle maintient également l'une des valeurs fondamentales de Kartell d'être un produit industriel moulé par injection de haute qualité esthétique. La valeur ajoutée de l’intelligence artificielle ne saurait remplacer la créativité du designer qui joue un rôle primordial dans le projet et dans l’entreprise produisant le moule. L'intelligence artificielle contribue, en revanche, à accélérer le processus de prototypage et de conception en entreprise en écourtant les délais de commercialisation. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que l’Intelligence Artificielle ? L’Intelligence Artificielle est un ensemble de données et d’algorithmes internes à un système informatique, qui résolvent un problème habituellement confié à un être humain. De quelle manière l’I.A. a-t-elle été utilisée dans le projet de Kartell ? Un projet de conception est un jeu complexe d'équilibre, de créativité et de savoir-faire orchestré par Kartell (technologies employées et qualité du produit). Dans le processus de conception existant, le prototypage prend beaucoup de temps dans la mesure où il doit ensuite être validé par un technicien qui évaluera la résistance structurelle et la faisabilité. La conception générative (I.A.) utilise un algorithme à objectifs multiples pour ésoudre immédiatement les différents aspects de la conception. Elle offre aux concepteurs et à Kartell plusieurs dizaines d’options valables supplémentaires, qui améliorent le projet de conception en optimisant les délais, pour atteindre la meilleure solution de conception. Quels sont les avantages de ce processus? - Proposer au concepteur et à Kartell des solutions en mesure de développer le processus de conception en réduisant les délais - La conception générative a l'avantage de proposer des solutions structurelles sans utiliser de matériaux superflus, le concepteur peut développer davantage son projet avec moins de matériaux, en abaissant les coûts, en évitant le gaspillage et, enfin, en protégeant l'environnement. Pourquoi Kartell explore la technologie de l’I.A. avec Autodesk? Chaque année, Kartell explore de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et tendances. Nous voulions être les premiers à exploiter cette nouvelle technologie dans l'industrie du meuble. Pour Autodesk, cette collaboration avec Starck et Kartell constituait en partie une étude dans le but d'identifier...