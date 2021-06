The Casual Cinecast emmène Air Force One pour venir voir A Quiet Place Part II

Dans le nouvel épisode de Casual Cinecast de cette semaine, Justin et Mike tiennent une discussion sur Casually Criterion alors qu’ils discutent des traumatismes de guerre avec Viens et vois.

C’est l’heure d’un autre épisode Casually Criterion et cette fois-ci, l’équipe discute de l’histoire d’Elem Klimov. Viens et vois (Épine #1035). En plus de cela, cependant, nous partageons nos réflexions sur la version la plus récente de Un endroit calme, partie II et devenir nostalgique de Air Force One.

