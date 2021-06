The Casual Cinecast discute de cinq pièces faciles, de Loki et plus encore !

C’est un nouvel épisode Casually Criterion dans notre dernier Cinecast alors que nous discutons Cinq pièces faciles et partagez nos réflexions sur la télévision en streaming.

Cette semaine, Justin et Mike affrontent Cinq pièces faciles, Colonne du critère #546. Cependant, avant tout cela, ils parlent du nouveau spécial de Bo Burnham, À l’intérieur, et les deux premiers épisodes de Loki sur Disney Plus.

