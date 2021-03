The Casual Cinecast conclut sa discussion avant

Justin et Mike sont de retour pour partager leurs réflexions sur Avant minuit tout en discutant des dernières nouvelles et de ce qu’ils ont regardé!

Au plus tard Critère désinvolte épisode du Cinecast, Justin et Mike terminent leur critique de La trilogie avant avec Avant minuit (consultez la partie 1 et la partie 2). Avant cela, cependant, ils parlent de ce qu’ils ont regardé ces derniers temps, y compris Je pense à la fin des choses et plus encore …

D’accord ou en désaccord avec l’une des prises ou opinions? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou faites-le savoir à Mike, Chris et Justin à @casualcinecast sur Twitter, Facebook et Instagram.