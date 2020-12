«  The Carrie Diaries  »: voici comment Carrie aurait rencontré Miranda

Quand la CW a vu à quel point les fans aimaient Sexe et ville, ils ont décidé d’attirer les fans avec un SATC de leur propre. Au lieu de créer une émission similaire, le réseau est revenu au début. En 2013, ils ont repris Les carnets de Carrie, une préquelle du célèbre hit de HBO. L’émission a suivi une jeune Carrie Bradshaw alors qu’elle grandissait et a vécu les expériences formatrices qui ont fait d’elle la connaissance et l’amour des fans de Carrie Bradshaw. Quand SATC créée, les quatre meilleurs amis avaient déjà établi des relations. La chose amusante à propos de Les carnets de Carrie est que les fans allaient avoir une chance de voir comment ces relations ont commencé. Malheureusement, la série s’est terminée trop tôt et les fans n’ont jamais vu comment Miranda et Charlotte se connectaient avec Carrie.

AnnaSophia Robb comme Carrie Bradshaw | Bobby Bank / Getty Images

Carrie aurait rencontré Miranda via Mouse

La bonne nouvelle est que le créateur de l’émission ne voulait pas laisser les fans en suspens. Lorsque l’émission a été annulée en raison du manque d’audience, Amy B. Harris a donné à E! le scoop sur la façon dont la série se serait déroulée si elle avait été renouvelée. Dans le cas de Miranda, elle aurait été la colocataire de Mouse à Harvard. Les carnets de Carrie nous dit qu’avant Miranda, Charlotte et Samantha, il y avait Maggie, Mouse et Walt.

Le premier groupe d’amis de Carrie est très différent d’elle plus tard Sexe et ville gang. Maggie est similaire à Samantha dans sa personnalité extravertie, plus grande que nature, mais elle n’est pas aussi ouvertement sexuelle que Samantha. Mouse est la plus intelligente, ce qui fait d’elle une sorte de Miranda du groupe. Il est logique qu’elle soit celle qui présente Carrie et Miranda.

Ce n’est pas ainsi que Miranda et Carrie se sont rencontrées dans ‘Sex and the City’

Le livre L’été dans la ville par Candace Bushnell brosse un tableau très différent de la rencontre entre Miranda et Carrie. La souris n’est apparemment pas un personnage du tout Sexe et ville canon. Selon le livre de Bushnell, Miranda et Carrie se sont rencontrées pendant que Miranda manifestait devant Saks Fifth Avenue. Les fans peuvent totalement acheter Miranda en tant qu’activiste, et Carrie lui arrive en faisant du shopping.

Mais intéressant, le film Sexe et la ville 2 raconte une histoire différente. Selon le film, Carrie et Miranda se rencontrent pendant que Carrie travaille chez Bloomingdale. Miranda pleure dans le vestiaire et Carrie la réconforte. Cela fait trois manières différentes que Miranda et Carrie se sont rencontrées, selon la source. La relation de Carrie avec Samantha a également trois origines possibles.

Samantha était dans « The Carrie Diaries », allant à l’encontre de l’original « Sex and the City »

Dans la version Harris de la vie de Carrie Bradshaw, elle et Samantha Jones se rencontrent alors que Carrie est au lycée, avant que Carrie ne déménage à New York. À la fin de la série, les deux partagent un pad dans la Big Apple. Selon Harris, c’est ce qui avait du sens pour sa version de la série. «J’avais vraiment l’impression que Samantha était quelqu’un que Carrie aurait pu rencontrer alors qu’elle était encore au lycée. Mais cela ne correspond pas tout à fait aux autres versions de la rencontre de Carrie et Samantha.

Selon les livres, Carrie et Samantha se rencontrent après le déménagement de Carrie à New York. Elle a donné son numéro par une amie du lycée, la cousine de Samantha, Donna. Les deux se connectent et deviennent rapidement des amis. Dans le film Sexe et la ville 2, Carrie dit que Samantha était barman dans un club populaire, et c’est ainsi qu’ils se sont rencontrés. Alors que Samantha et Carrie se rencontrent dans des circonstances similaires Les carnets de Carrie, il est clair que les histoires d’origine des personnages sont partout sur la carte dans le Sexe et ville monde créé par Candace Bushnell.