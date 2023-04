The Capture : aura-t-il une saison 3 sur Lionsgate+ ?

in

porte des lions+

La capture montre les dangers de l’IA et de la technologie lorsqu’elles sont utilisées à des fins sombres. Aura-t-il une troisième saison ?

© Lionsgate+La capture

La capture est une série avant-gardiste que vous pouvez apprécier dans porte des lions+ qui en est déjà à son deuxième lot d’épisodes, en créant un nouveau chapitre tous les vendredis jusqu’à la finale de la saison le 12 mai. L’émission a une intrigue influencée par les avancées technologiques telles que la fureur de l’intelligence artificielle et les fausses images profondes. Tous ces outils sont dangereux lorsqu’ils tombent entre les mains de la corruption, et c’est le but de l’émission télévisée.

La Grande-Bretagne est acculée : informations piratées, médias manipulés et ingérence dans la politique. Retranchée dans la propre unité correctionnelle du Royaume-Uni, l’inspectrice Rachel Carey se retrouve au milieu d’un nouveau complot avec une nouvelle cible. Mais comment pouvez-vous résoudre ce cas, si vous ne pouvez même pas faire confiance à vos collègues les plus proches ?

La deuxième saison poursuit le récit de la première, sortie en 2020, un thriller capté sur les caméras de vidéosurveillance de la ville, le nouveau six chapitres inclure ces meurtriers « invisible »la montée terrifiante de la technologie deep fake, la tension croissante entre le gouvernement et la Big Tech, et la corruption au cœur des médias britanniques.

Une série avec de bonnes critiques

porte des lions+ miser gros sur La Capture, une émission de télévision qui a été très bien accueillie par la critique spécialisée, qui a donné à la première saison 92% d’acceptation en Tomates pourries avec le consensus suivant : « Captivante jusqu’au bout, la tension bien construite de The Capture culmine dans une revitalisation fascinante d’un genre qui semblait épuisé ».

La capture étoiles Holliday Granger, Ben Miles, Lia Williams, Cavan Clerkin, Ron Perlman, Ginny Holder, Nigel Lindsay, Peter Singh, Callum Turner, Paapa Essiedu, Laura Haddock, Charlie Murphy et Daisy Waterstone, entre autres. La série est le fruit de l’esprit agité de Ben Chanan. On ne sait pas encore s’il y aura une troisième saison. de cette émission de télévision avant-garde mais porte des lions+ il a certainement décidé de continuer à parier sur lui dans son deuxième lot d’épisodes après l’accueil positif que le premier épisode a eu. Il va falloir patienter !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?