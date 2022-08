The Canceled Warcraft Adventures: Lord Of The Clans a été remasterisé par un passionné sur une période de six ans

Blizzard a annulé le jeu d’aventure Warcraft Adventures: Lord of the Clans en 1998. Warcraft, un jeu d’aventure pointer-cliquer qui n’est pas encore sorti, a été divulgué en ligne il y a quelques années.

Alors que le jeu était à l’époque entièrement jouable, ses cinématiques étaient d’une qualité terrible, fortement compressées, n’étaient pas exactement en rythme avec la bande son, et d’autres manquaient tout simplement.

Après des années de travail, toutes les cinématiques ont maintenant été mises à jour, améliorées et rendues plus simples à comprendre.

La version 1.0 terminée du WACRP vient d’être publiée par le moddeur DerSilver83 (Warcraft Adventures Cutscene Remastered Project).

Vingt séquences entièrement remasterisées sont incluses dans le mod, dont deux ont ensuite été publiées via une autre fuite et ne figuraient pas à l’origine dans la version.

Le modder et le site Web du projet affirment tous deux que beaucoup de travail a été consacré à cette version. L’effacement manuel présumé de tous les artefacts de compression de chaque film a été effectué par DerSilver83.

De plus, le moddeur a méticuleusement recréé des images et des matériaux complets, image par image, à l’aide de Photoshop.

De plus, les problèmes de continuité ont été résolus et de toutes nouvelles scènes de transition ont été écrites à partir de zéro. L’audio a été synchronisé et la vidéo est maintenant lue à 12 images par seconde.

DerSilver83 affirme avoir passé plus de six ans à travailler sur ce mod, et la version 1.0 la plus récente marque l’aboutissement de ses efforts.

Il a déclaré dans un message daté du 31 juillet qu’il avait fait de son mieux dans ce qu’il considérait comme un «moment approprié» et qu’il était satisfait du résultat.

Avant que cela ne devienne un fardeau, je veux considérer ce projet comme quelque chose d’agréable. C’est tout, alors. Mon projet Cutscene Remaster est maintenant terminé et j’espère sincèrement que tous ceux qui l’utiliseront le trouveront aussi agréable que moi. J’ai toujours voulu créer un mod crucial pour un jeu que j’adore, et je peux maintenant déclarer que je l’ai fait.