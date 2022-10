The Callisto Protocol: Une nouvelle bande-annonce atmosphérique révèle ce qui se cache à l’intérieur de la prison de Black Iron

Ça va être sombre, sanglant et foutu… Et on a hâte. Dans la nouvelle bande-annonce de l’horreur de survie de science-fiction Le protocole Callisto nous allons plus loin dans le mystérieux Prison de fer noir guidé.

Tirez sur les tentacules

Des lumières vacillantes, un couloir brûlant, des bribes de mémoire énigmatiques et des expérimentations perverses. À première vue, la prison de Black Iron ressemble à une ruine abandonnée. Mais nous ne sommes pas seuls…

Dans Callisto Protocol nous jouons Jacob Lee, l’un des rescapés de la prison. Les détenus autour de nous se transforment en créatures déformées et sinon l’environnement de la planète est tout sauf habitable.

C’est écrit sur le mur avec du sang Tirez sur les tentaculesque dire de cela Couper les membres du prédécesseur spirituel « Dead Space » et nous avertit : nous n’irons pas loin ici avec des prises de vue ennuyeuses.

Mais garder la tête froide est plus facile à dire qu’à faire avec les images qui nous sont présentées. Ce sera très sanglant et agréablement dérangeant psychologiquement.

Premières images du personnage secondaire – Karen Fukuhara

Dans la bande-annonce actuelle, nous voyons également un personnage compagnon pour la première fois, joué par Karen Fukuhara. Les deux sont bien plus que ça survie nueils veulent découvrir les mystères de la sinistre prison.

Affectueusement appelé « Dead Space 4 : The Callisto Protocol » par les fans, il existe de nombreuses similitudes entre les deux jeux. Cependant, les développeurs, dont la plupart ont également travaillé sur « Dead Space », soulignent que « The Callisto Protocol » de nouvelles façons vouloir aller

Une innovation claire est, par exemple, le plus fort Concentrez-vous sur la mêlée, qui est également montré de manière impressionnante dans la bande-annonce. Vous voulez aussi insuffler plus d’humanité aux personnages.

Avec de vrais acteurs, comme Josh Duhamel dans le rôle de Jacob Lee ou Karen Fukuhara, cela fonctionne à merveille même dans ce court aperçu. Nous l’attendons déjà avec impatience Sortie le 2 décembre 2022.

Qu’en est-il avec vous ? Attendez-vous avec impatience le protocole Callisto, ou êtes-vous plus excité pour le prochain Remake de Dead Space 1?