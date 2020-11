« The Breakfast Club » clarifie Megan Thee Stallion Commentaires: « Salute To Meg »

Après être devenu viral, Le club du petit-déjeuner voulait éclaircir quelques points. Hier (17 novembre), un extrait de leur Rapport de rumeur diffusé après que Charlamagne Tha God et DJ Envy se soient plaints de Megan Thee Stallion GQ entrevue. Le rappeur a discuté en détail de l’incident controversé de la fusillade survenu en juillet. « Meg était censée être ici cette semaine mais elle euh … ils avaient une longue liste de choses dont il ne fallait pas lui parler et c’était tout Tory Lanez et cette situation », a déclaré Charlamagne. « Je n’aime tout simplement pas quand les artistes vont dans les publications blanches et renversent leurs tripes, mais quand ils viennent dans les médias noirs, ils ont une longue liste de choses à ne pas dire. »

DJ Envy a ajouté: « Je pense que c’est fou parce que quand elle fait des publications blanches, elle est capable de parler et de parler de tout ce dont elle veut parler mais quand elle va à la presse noire et aux publications noires, il y a une liste que le label envoie cette [says], ‘Ne lui posez pas de questions à ce sujet, ne parlez pas de ça, ne parlez pas de ça … Mais nous sommes ceux qui la soutiennent et la retiennent, jouons sa musique et parlons de toutes les bonnes choses qu’elle fait et passe par tout ça. »

Aujourd’hui (18 novembre), l’émission de radio voulait répondre aux commentaires précédents. « Nous avons toujours montré notre amour à Meg The Stallion », a commencé Angela Yee. «J’ai personnellement interviewé Meg The Stallion à plusieurs reprises, elle a toujours été incroyable, donc je voulais le dire avant tout avant de clarifier certaines choses … Ne mettez pas ça sur Meg parce que je ne pense pas qu’elle soit la personne envoyer – comme Envy a dit que c’est le label qui l’envoie. Cela n’a jamais été une chance pour Megan Thee Stallion. Elle n’a jamais dit: ‘Je ne fais pas Le club du petit-déjeuner’ ou l’une de ces choses. «

Yee a ajouté que ce n’était pas seulement Tory Lanez qui ne pouvait pas être discuté en tant que rappeur New York Times op-ed était hors de la table. Charlamagne a ajouté: « Salut à Megan. Nous lui envoyons de l’amour, de la lumière et de l’énergie. Comme vous l’avez dit, oui, je pense que les gens ont raté la partie où nous avons dit que nous sommes sûrs à cent pour cent que c’est l’étiquette. Ce sont les représentants. » Il a également précisé que ses commentaires n’avaient rien à voir avec le rappeur et visaient des labels «ne gardant pas la même énergie pour les médias noirs et les publications qu’ils font avec les blancs».

Charlamagne a également déclaré qu’il ne voulait pas que Megan doive «revivre son traumatisme» en parlant à nouveau de l’incident de la fusillade, «mais c’est une question de principe».

Écoutez leur explication ci-dessous.