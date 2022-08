« The Boys »: The Homelander règne que les Sept ont peur de briser

Homelander est l’un des personnages les plus puissants et impitoyable de « The Boys », série Amazon Prime Video Il a déjà trois saisons. Il est donc le leader des Sept et impose sa volonté la plupart du temps, menaçant même les autres membres de son équipe.

Dans le dernier volet de la fiction développée par Eric Kripke, il a réussi à se débarrasser de Stan Edgar, le PDG de Vought, et à détruire l’alliance Starlight, Maeve et Supersonic qui cherchait à l’éliminer. Ce dernier a été réalisé avec l’aide d’A-Train, qui a dénoncé l’ex-petit ami d’Estrella pour regagner la confiance de Homelander.

Bien que certains membres des Sept conspirent contre lui, la plupart d’entre eux ont peur de lui, alors ils suivent simplement ses ordres et essaient de ne pas le mettre en colère. En fait, dans la bande dessinéeLes garçons” de Garth Ennis et Darick Robertson, Avenger a une règle qu’aucun des Sept ne doit enfreindre. De quoi s’agit-il?

Homelander est le leader des Sept dans « The Boys » (Photo : Amazon Prime)

QUELLE EST LA RÈGLE DE HOMELANDER QUE LES SEPT NE DOIVENT PAS BRISER ?

Dans « The Boys » # 4 de Garth Ennis, Darick Robertson, Tony Avina et Greg Thompson se réunissent pour présenter Starlight en tant que nouveau membre des Seven et annoncer la montée en puissance d’A-Train, qui a commencé à faire des blagues et a prouvé qu’il n’était pas ce qu’il était. sérieux au sujet de l’argent.

À un certain moment, ils ont commencé les Supes ont commencé à se disputer sur les contrats et combien chaque héros est payé. The Deep et Jack of Jupiter ont affirmé que tout le monde, à l’exception de Queen Maeve, Homelander et Black Noir, n’avait obtenu que sept et cinq pour cent des bénéfices.

Bien sûr, cela met en colère Homelander, qui leur dit qu’ils auraient dû mieux lire leurs contrats. Plus tard, il rencontre A-Train pour se plaindre des bruits et des chuchotements lors de la réunion. El Supe indique que ce n’était qu’une blague, mais le chef des Sept l’avertit qu’il ne devrait pas jouer avec son argent, car c’est sa règle la plus importante.

Comme le mentionne Screen Rant, dans les bandes dessinées de «Les garçons”, La principale motivation de Homelander, en plus d’être aimé, est d’être rentable. Donc, si A-Train enfreint la grande règle du Vengeur, cela pourrait lui coûter sa place dans les Sept et sa vie.