The Boys Teaser révèle le titre officiel de la prochaine série dérivée

Fans de Prime Video Les garçons attendons avec impatience de nouvelles nouvelles après la finale de la saison 3. Bien sûr, nous savons que l’éventuelle quatrième saison arrive et devrait commencer le tournage le mois prochain. De plus, nous savons qu’une série dérivée se déroulant dans un collège exclusivement pour les jeunes adultes est en préparation.

Maintenant, nous avons enfin reçu le titre officiel de la série, Génération V. Il s’agit d’une pièce de théâtre sur la génération Z, la génération actuelle à l’université, et le composé V, le sérum utilisé pour créer des supe’s dans Les garçons univers. Les membres de la distribution ont annoncé leur implication à côté d’une vidéo publiée sur Twitter, nommant officiellement la série dérivée. Dans le clip, Jaz Sinclair, Patrick Schwarzenegger, Lizze Broadway, Chance Perdomo, London Thor, Asa Germann, Maddie Phillips et Derek Luh se présentent et partagent leur enthousiasme pour leur nouvelle série, Gen V.

Jaz Sinclair dit qu’elle est » tellement excitée de faire partie de cette émission, et je suis tellement excitée que vous la regardiez « , tandis que Germann dit : » Il y a tout Les garçons a, l’intensité, le grain, l’humour. Lizzie Broadway ajoute : « Ça va être des montagnes russes ». Il va être rempli de sang, de tripes et de tout le reste. Cela devrait exciter les fans de la série originale, car chaque saison a réussi à repousser les limites de ce qui est autorisé à être vu à la télévision, avec des parties de corps qui explosent à gogo dans chaque épisode.

Le spectacle est actuellement en production, cependant, aucune date de sortie n’a été annoncée. L’annonce peut être visionnée ci-dessous.





Qui d’autre est impliqué avec Gen V?

Génération V suivra la vie de supes hormonaux et compétitifs alors qu’ils mettent leurs limites physiques, sexuelles et morales à l’épreuve, en compétition pour les meilleurs contrats dans les villes. La série a été créée par Craig Rosenberg, écrivain et producteur exécutif sur Les garçons. Eric Kripke, Seth Rogen, Tara Butters, Brant Englestein, Garth Ennis, Evan Goldberg, Ken Le in, Ori Marmur, Neal H. Moritz, Jason Netter, Darick Robertson et Erica Rosbe seront également producteurs exécutifs.

Dans une récente interview avec Deadline, Les garçons le showrunner a révélé que Génération V aurait un croisement avec la série principale. Il a dit: « Comme s’il y avait une campagne présidentielle en arrière-plan de cette saison, et il y a certaines choses qui se passent dans cette école qui sont toutes deux en réaction à la saison 3 de The Boys. »





Sera Génération V être obligatoire pour le reste de Les garçons? Nous ne le saurons pas avant la sortie de la série. Cependant, des épisodes spécifiques de leur spin-off animé, The Boys Presents : Diabolique, a révélé les histoires du personnage que nous n’avions pas encore vues dans la série principale, montrant à quel point un spin-off pouvait être crucial pour la série originale. Nous espérons voir la génération V arriver en 2023 ou au début de 2024.