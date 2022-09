The Boys Spinoff Series Gen V termine le tournage de la saison 1

C’est la fin de la saison 1 de Génération Vun spin-off de la série à succès d’Amazon Les garçons. Sur Twitter, le compte officiel de l’émission a dévoilé de nouvelles images du casting du tournage de la série ainsi que l’annonce de la fin du tournage. Cela ne signifie pas que nous obtenons une date de sortie pour l’instant, mais la fin du tournage de l’émission est un bon signe que nous ne pouvons pas être trop loin de voir l’arrivée de l’émission sur Prime Video.





Le tweet se lit comme suit : « Oui, nous terminons la production de GEN V. Non, nous ne vous disons pas encore quand il sortira. »

Cela fait suite à une récente allumette du compte Vought International de l’émission présentant le cadre de Génération V. Comme indiqué précédemment, la série se déroule principalement dans une école qui enseigne aux jeunes super-héros comment perfectionner leurs super pouvoirs avant de descendre dans la rue en tant que combattants professionnels du crime. Une paire d’images a été publiée montrant à quoi ressemble le bâtiment à l’intérieur.

« À l’Université Godolkin, nous visons à fournir un environnement confortable à une nouvelle génération de héros pour qu’ils apprennent de quoi ils sont faits », indique le tweet. « C’est pourquoi nous réaménageons le syndicat étudiant et les dortoirs grâce aux généreuses contributions des donateurs. Assurez-vous de planifier votre don d’automne dès aujourd’hui ! »





La génération V comportera des croisements

Génération V reconnaîtra les personnages et les événements de Les garçons, et il y aura des croisements de la série principale, bien qu’il n’ait pas encore été révélé comment cela se produira exactement. Le showrunner Eric Kripke a précédemment révélé (via Deadline) que Génération V se déroule pendant la saison 3 de Les garçons et fera référence aux événements de cette saison, comme l’arrivée de Soldier Boy de Jensen Ackles.

« Il y a définitivement un crossover, et nous faisons de notre mieux pour concevoir un univers qui voit certains des problèmes et des scénarios de la saison 3 passer à la première saison de (Génération V) », a déclaré Kripke. « Comme il y a une campagne présidentielle qui se déroule en arrière-plan de cette saison, et il y a certaines choses qui se passent dans cette école qui sont à la fois en réaction à la saison 3 de Les garçons. Il y a Soldier Boy, etc., mais aussi de nouvelles intrigues qui se déroulent dans cette saison du spin-off que nous devons reprendre et intégrer à la saison 4 de la série. »

Génération V est développé par Michele Fazekas et Tara Butters. La série met en vedette Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger et Sean Patrick Thomas.

Génération V n’a pas encore de date de première, pas plus que la saison 4 de Les garçons. Vous pouvez actuellement retrouver les trois premières saisons de Les garçons en streaming avec la série animée dérivée The Boys Presents : Diabolique sur Prime Vidéo.