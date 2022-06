The Boys Showrunner travaille dur pour ajouter Jeffrey Dean Morgan à la saison 4

Surnaturel l’écrivain Eric Kripke fait toujours de son mieux pour amener la star Jeffrey Dean Morgan dans le monde de Les garçons. Parler avec E! News, Kripke (qui est le showrunner derrière Les garçons) a révélé que lui et Morgan étaient en contact permanent et essayaient actuellement de trouver un moyen pour que Morgan rejoigne Les garçons dans la quatrième saison maintenant confirmée.

« Jeffrey Dean Morgan est un super fan de la série, alors lui et moi discutons. Nous essayons de trouver quelque chose pour la saison quatre. Rien n’est encore finalisé, mais lui et moi discutons et envoyons des e-mails et le voyant, nous pouvons faire ça marche avec son emploi du temps chargé. Alors, restez à l’écoute. »

Jeffrey Dean Morgan a joué le rôle de John Winchester dans Surnaturel, le père de Sam et Dean Winchester interprétés respectivement par Jared Padalecki et Jensen Ackles. Maintenant qu’Ackles a rejoint Les garçons en tant que super-héros de l’ancien monde Soldier Boy, Kripke aimerait avoir la chance de réunir les trois Surnaturel vedettes de la série Amazon. Ajoutant qu’il voudrait que Jared Padalecki rejoigne également la mêlée.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je mettrais Jared dans la série en un clin d’œil. Je veux dire, il est vraiment occupé avec son empire là-bas à Austin, mais s’il était prêt à jouer, je le mettrais dans la série en une seconde. »

C’est loin d’être la première fois que Kripke révèle son intention d’ajouter Jeffrey Dean Morgan à Les garçonsl’auteur expliquant qu’il s’agit simplement d’une planification, et l’engagement de Morgan à Les morts qui marchent franchise, qui l’empêche de rejoindre la série de bandes dessinées d’Amazon. « La question a été posée », a déclaré Kripke précédemment. « Triste pour moi, heureux pour lui: il est actuellement le chef de file, avec Lauren Cohan, du spin-off de The Walking Dead. Donc, en ce qui concerne le calendrier, je ne sais pas. . Nous pourrions encore rester maudits, malheureusement, parce que j’ai demandé. Nous avons eu un rôle, et ma première question a été: « Eh bien, est-ce que Jeffrey est disponible? » «

Les garçons provoque actuellement une tempête avec son dernier épisode, Herogasm

Première vidéo

Basé sur la bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson, Les garçons La saison 3 trouve Billy Butcher dans une position surprenante – calme et sur le droit chemin. En fait, ça a été une année de calme. Homelander a été maîtrisé. Et Butcher travaille maintenant pour le gouvernement, supervisé par Hughie entre tous. Mais les deux hommes ont hâte de transformer cette paix et cette tranquillité en sang et en os. Ainsi, lorsque The Boys découvrent une mystérieuse arme anti-Supe, cela les envoie s’écraser sur The Seven, déclencher une guerre et poursuivre la légende du premier super-héros : Soldier Boy.





La série, qui n’a jamais hésité devant les événements repoussant les enveloppes décrits dans la bande dessinée, a récemment amené l’un des arcs les plus controversés à l’action en direct dans le dernier épisode, Herogasm, qui voit nos héros entrer dans une orgie Supe annuelle.

Avec Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher et Nathan Mitchell, Les garçons La saison 3 est actuellement diffusée sur Prime Video.