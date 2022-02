The Boys Showrunner taquine une saison 3 « géniale » et annonce que la bande-annonce arrive bientôt

Les garçons très rapidement s’est imposé comme l’un des plus grands atouts de Prime Video après ses débuts, et la deuxième saison a atterri à un moment où de nombreux comtés étaient soit dans des blocages de Covid, soit limités là où ils pouvaient, ou plus important encore, ne pouvaient pas aller, ce qui signifie que beaucoup plus les gens ont découvert la série en 2020. Maintenant aussi un spin-off animé, Les garçons la saison 3 arrive bientôt, et le showrunner Eric Kripke a taquiné les fans sur Twitter avec une mise à jour sur où en est la post-production de la nouvelle saison et quand une bande-annonce est susceptible d’arriver.

Alors que les critiques et les réactions à la première saison de Les garçons étaient bons, la deuxième saison a vu les éloges pour l’adaptation de la bande dessinée atteindre tous les nouveaux niveaux, et le spectacle a défié les goûts de Choses étranges comme l’un des programmes les plus regardés sur toutes les plateformes de streaming. Aujourd’hui, après deux ans d’attente, la troisième saison de la série est déjà en train de devenir l’une des plus médiatisées et attendues de l’année, aux côtés de Stranger Things 4, Le Mandalorien la saison 3 et l’autre géant Amazon, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Plus tôt ce mois-ci, Kripke a révélé que les retombées, The Boys Presents : Diabolique, sera présenté en première le 4 mars, apportant un tout nouvel angle à la franchise, et maintenant il a de nouveau tweeté pour donner une mise à jour sur les progrès de l’émission phare. Il a écrit:

« D’accord, voici une mise à jour sur #TheBoysTV puisque vous n’arrêtez pas de demander et je suis bourdonné. Nous avons finalement mixé 4 sur 8. Quelques centaines de plans VFX pour finir, mais ils sont géniaux. Je viens de fermer notre première bande-annonce aujourd’hui, elle sortira dans quelques semaines. SOIS PRÊT. »

Les deux premières saisons de Les garçons a recréé certaines des scènes les plus sanglantes, violentes et folles jamais vues à l’écran directement à partir de leur source de bande dessinée. Bien que le scénario de la troisième saison soit pour la plupart secret, de nombreux éléments suggèrent que tout ce qui s’est passé au cours des deux premières saisons sera comme un apéritif pour les scènes folles qui vont se dérouler dans de nouveaux épisodes.

En plus des habitués de la série tels que Homelander d’Antony Starr, Queen Maeve de Dominique McElligott et A-Train de Jessie T. Usher, la nouvelle saison verra l’arrivée de Surnaturel star Jensen Ackles dans le rôle de Soldier Boy, un ajout à la franchise qui a attiré beaucoup d’attention, l’inclusion du personnage dans la série faisant l’objet de rumeurs depuis un certain temps avant qu’elle ne soit officiellement confirmée.





La nouvelle saison de Les garçons fera ses débuts le 3 juin, et bien que cela n’ait pas été confirmé, la série devrait suivre la deuxième saison en publiant des épisodes sur une base hebdomadaire plutôt que tous en une seule fois. Avec les derniers morceaux de la post-production qui semblent toucher à leur fin et une bande-annonce dans quelques semaines seulement, le battage médiatique pour le retour de Les garçons ne fera que croître à mesure que nous approchons de sa date de première en juin.





