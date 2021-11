The Boys Showrunner taquine l’arrivée de Payback dans la saison 3

Soldier Boy et l’équipe Payback joueront un grand rôle dans la troisième saison de The Boys, comme l’a expliqué le showrunner Eric Kripke.

Nous en apprendrons beaucoup plus sur l’histoire des super-héros de Vought dans la troisième saison de Les garçons. Après deux saisons réussies sur Prime Video, les fans attendent beaucoup que la saison 3 arrive avec la production des nouveaux épisodes maintenant terminée. De nombreux fans sont particulièrement intéressés de voir l’arrivée de Surnaturel star Jensen Ackles dans le rôle de Soldier Boy, l’un des tout premiers supes créés par Vought.

Le showrunner Eric Kripke a récemment parlé avec The Illuminerdi de ce que les fans peuvent attendre d’Ackles et du reste de la distribution dans Les garçons saison 3. Il dit que les autres nouveaux sups introduits dans la saison 3 apporteront également quelque chose à la table, puisque Soldier Boy fait partie d’une équipe appelée Payback. Il s’agit essentiellement de la super escouade originale de super-héros réunie dans les décennies précédant la création des Seven, Homelander dirigeant son propre groupe.

« Je veux dire tous [are important]! Je veux dire, je pense qu’ils ont tous des choses incroyables à faire. Je veux dire que la saison 3 est amusante parce qu’il ne s’agit pas seulement de Soldier Boy, mais de l’équipe dont il faisait partie s’appelle Payback. Et Laurie Holden joue Crimson Countess et il y a un tas d’autres héros qui sont incroyables. Donc, en quelque sorte, voir qui était les Sept avant les Sept. Et à quoi ressemblait la vie de Vought ? Dans l’histoire de Vought, comment était-ce dans les années 60, 70 et 80 ? Plonger dans l’histoire du monde, pas seulement dans le présent, a été très amusant.

Nous avons appris un peu plus sur l’histoire de Vought dans les épisodes précédents. Stan Edgar (Giancarlo Esposito) a un jour expliqué une grande partie du passé de Vought à Homelander (Antony Starr), révélant comment le fondateur de l’entreprise, Frederick Vought, avait travaillé pour aider à créer le composé V pendant la Seconde Guerre mondiale. Stormfront (Aya Cash) a ensuite divulgué davantage sur les liens de Vought avec les nazis avant qu’elle ne soit publiquement exposée pour ses propres relations et exilée des Sept. Alors que la nouvelle saison traitera davantage de l’histoire de Vought, il n’est pas clair si Aya Cash reviendra.

Kripke a déjà taquiné que Homelander ne respecte pas exactement ceux qui l’ont précédé, car il n’est pas un fan de Soldier Boy. Avant que Homelander soit peut-être le super-héros le plus célèbre du monde, c’était Soldier Boy qui menait la charge, servant essentiellement de « John Wayne des super-héros ». Cela créera probablement des frictions lorsque les deux mâles alpha se croiseront, car Homelander préférerait sans aucun doute garder le projecteur sur lui plutôt que sur les super-héros d’hier.

« Je pense que tous ceux qui s’attendent à ce que Jensen se présente et soit un bon gars, ils seront déçus », a déclaré Kripke à Variety. «Dans les bandes dessinées, il est surtout un peu maladroit et soumis à Homelander, je dirais. Au moment où nous l’écrivons, nous allons vraiment parler de l’histoire de Vought parce qu’il est comme John Wayne : c’est l’un de ces gars qui existe depuis des décennies dans l’histoire de Vought. Et il était Homelander avant Homelander, donc il vient d’une autre époque, mais il a l’ego et l’ambition – cela se présente d’une manière différente parce qu’il vient d’une autre époque.

Nous n’avons pas encore de date de diffusion pour la saison 3 de Les garçons, mais les fans peuvent regarder les deux premières saisons en streaming sur Prime Video. Cette nouvelle nous vient des Illuminerdi.





