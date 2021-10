The Boys Showrunner promet de ne plus avoir d’armes à feu avec des blancs sur les plateaux et veut que d’autres se joignent

Eric Kripke, qui a apporté Les garçons au petit écran en tant que créateur de l’adaptation en direct de la série télévisée de la bande dessinée du même nom, a pesé sur l’accident tragique sur le tournage de Rouiller. Jeudi, l’acteur Alec Baldwin utilisait un pistolet à hélice supposé être chargé d’ébauches lorsqu’un projectile a été déchargé du canon. Le réalisateur Joel Souza a été blessé et la directrice de la photographie Halyna Hutchins est malheureusement décédée des suites de ses blessures.

Tout récemment, Jensen Ackles avait embarqué dans le casting de Rouiller. La nouvelle est arrivée peu de temps après la Surnaturel l’acteur a terminé son travail sur la troisième saison de Les garçons. Reconnaissant Ackles et le reste de la Rouiller équipe, Kripke a expliqué que l’incident était son « pire cauchemar », ce à quoi de nombreux autres cinéastes peuvent s’identifier. Il a également appelé à se débarrasser des armes à blanc sur les plateaux de cinéma et de télévision, s’engageant à commencer par les siennes.

Quelqu’un blessé ou tué sur mon plateau est mon pire cauchemar. J’envoie de l’amour à la famille d’Halyna Hutchins, @JensenAckles, acteurs et équipe de « Rust ». Je suis vraiment désolé. En sa mémoire, un engagement simple et facile : plus jamais d’armes à blanc sur aucun de mes ensembles. Nous utiliserons des flashes de bouche VFX. Qui est avec moi? – Eric Kripke (@therealKripke) 22 octobre 2021

Les garçons Le superviseur des effets visuels, Stephan Fleet, a répondu : « Je suis avec vous ! Et je vais faire ces flashes de bouche ! Je ne comprends pas non plus pourquoi une arme de poing totalement fausse avec un coup de pied à ressort, une glissière, une décharge d’obus, de la fumée de vapeur et un La lampe flash LED n’a pas encore été inventée pour le tournage. Il y a des trucs comme ça, mais pas exactement ça… devrait être la norme de l’industrie. «

La police enquête actuellement sur l’incident et tous les faits ne sont pas encore clairs. De nombreuses personnes ont exprimé leur colère face à la tragédie, affirmant qu’il était ridicule que quelque chose comme cela se reproduise après un incident similaire avec Brandon Lee en 1993. Le réalisateur James Gunn, qui a également qualifié ce qui s’est passé de « pire cauchemar », a souligné que la tragédie ne se serait pas produite si toutes les personnes impliquées avaient correctement suivi les protocoles de sécurité.

« Les règles ont été modifiées après la mort de Brandon », a déclaré Gunn dans un tweet. « Malheureusement, plus de règles n’aideront pas si les règles ne sont pas respectées, ce qui est généralement la façon dont les accidents se produisent sur le plateau. Les producteurs, réalisateurs, acteurs et équipes entières doivent être intransigeants pour s’assurer que tous les protocoles de sécurité sont suivis à tout moment. . Il n’y a aucun moyen que ce qui s’est passé hier sur Rust aurait pu se produire si chaque personne suivait les règles. Ce n’est pas moi qui blâme quelqu’un ; je ne connais pas tous les faits. eu lieu. »

Il est impossible que ce qui s’est passé hier sur Rust aurait pu se produire si chaque personne avait suivi les règles. Ce n’est pas moi qui blâme quelqu’un ; Je ne connais pas tous les faits. Mais avec tout le monde suivant le protocole approprié, cela n’aurait pas pu se produire. https://t.co/UJpCS7HPLj – James Gunn (@JamesGunn) 22 octobre 2021

Dans sa propre déclaration, Alec Baldwin, bouleversé, a déclaré à propos de l’incident : « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je ‘ Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. «

Il reste à voir si ce qui s’est passé jeudi apporte des changements supplémentaires et peut dépendre de ce qui est découvert au cours de l’enquête policière. Une chose est sûre, c’est qu’une personne talentueuse et aimée est décédée avec une famille en deuil, et quoi qu’il en soit, cela n’aurait pas dû arriver.

