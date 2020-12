The Boys: Showrunner parle de l’écriture de la saison 3

« Les garçons«Est sans aucun doute l’une des séries les plus viscérales et les plus folles actuellement au catalogue de Vidéo Amazon Prime. Inspiré de la série de bandes dessinées créée par Garth ennis, cette histoire de super-héros dérangés n’a aucun scrupule à montrer des séquences qui impliquent des nazis, des têtes coupées ou qui explosent sous nos yeux.

On en viendrait à penser qu’écrire du matériel aussi grossier pour la télévision serait une activité qui pourrait être décrite de quelque manière que ce soit, sauf avec les mots « fun and windy », bien que ce soient certainement les mots utilisés Eric Kripke, créateur et showrunner de l’émission.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Stephen King parle de son adaptation télévisée préférée

Le peu d’informations révélées sur cette troisième saison implique l’arrivée de Jensen Ackles Dans le rôle de Garçon soldat, un super qui a été décrit comme « pire que Homelander». Kripke Il a récemment partagé quelques mots avec Consequence of Sound où il décrirait le processus d’écriture des nouveaux épisodes de la série.

Ce qui m’inquiète à propos de la saison 3, c’est qu’il est devenu amusant et venteux de l’écrire à nouveau. Cela m’inquiète, c’est agréable. Vous devriez être en introspection intense pour cela.

Le créateur dit que chaque nouvelle saison d’une émission de télévision devrait être un peu plus difficile car les meilleurs instincts du concept original doivent être explorés de manière inattendue. Aussi, trouvez difficile de devoir explorer de nouvelles alternatives pour les histoires qui ont été racontées auparavant dans la série.

Kripke Il a également comparé le sentiment d’écrire la nouvelle saison au sentiment qui lui vient lorsque l’un des épisodes est terminé, ce qui lui donne envie de plus pendant le processus de montage.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Doctor Who: Jodie Whittaker confirme les changements de distribution

Il reste encore longtemps avant que les fans de la série puissent profiter de sa nouvelle saison. La pandémie a provoqué le début du tournage au premier semestre 2021, de sorte que les nouveaux épisodes pourraient arriver jusqu’à la fin de cette année ou au début de 2022.