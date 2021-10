The Boys : Showrunner jure de ne pas utiliser de vraies armes dans son tournage

Cette semaine, le monde du spectacle a été ému par le décès de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, qui à 42 ans a été victime d’un accident après le tournage que l’acteur Alec Baldwin a fait sur le plateau de tournage de la cassette « Rush » avec un pistolet à hélice qui contenait une vraie balle.

Après que des centaines de producteurs et réalisateurs de l’industrie aient exprimé leurs regrets lors de l’événement, qui fait l’objet d’une enquête, Eric Kripke, showrunner de la série à succès d’action et de comédie noire « The Boys », produite par Amazon Prime, a indiqué que la série ne sera jamais utiliser des armes avec des balles dans son tournage.

Inspirée de la série de bandes dessinées créées par Garth Ennis et Darick Robertson, la série présente un ton élevé par rapport au reste des productions sur les super-héros qui sont disponibles au public aujourd’hui, en utilisant certaines séquences qui impliquent l’utilisation d’armes à feu et d’autres ustensiles tout comme dangereux.

Bien que la série se soit terminée avec le tournage de sa troisième saison, qui devrait atteindre le public à un moment donné en 2022, Eric Kripke a proposé qu’à l’avenir, « The Boys » n’utilisera plus d’armes nécessitant l’utilisation de blanc balles dans leurs séquences compte tenu du niveau de risque que cela comporte face à la possibilité de se faufiler une vraie balle pendant le tournage.

Quelqu’un blessé ou tué sur mon plateau est mon pire cauchemar. J’envoie de l’amour à la famille d’Halyna Hutchins, @JensenAckles, acteurs et équipe de « Rust ». Je suis vraiment désolé. En sa mémoire, un engagement simple et facile : plus jamais d’armes à blanc sur aucun de mes ensembles. Nous utiliserons des flashes de bouche VFX. Qui est avec moi? – Eric Kripke (@therealKripke)

22 octobre 2021





Via son compte Twitter, Kripke présente ses condoléances à la famille d’Halyna Hutchins ainsi qu’à l’équipe et au casting de « Rush », dont l’acteur Jensen Ackles, avec qui il a travaillé sur la troisième saison de « The Boys ». Kripke souligne que la mort de quelqu’un lors d’un tournage a été « son pire cauchemar », alors il propose d’arrêter d’utiliser des balles sur le plateau.

Au lieu de cela, le producteur suggère que des plans générés par ordinateur soient utilisés dans le futur de « The Boys », terminant sa publication en demandant l’avis d’autres cinéastes et producteurs pour voir s’ils partagent son point de vue. Les récents événements sur le film « Rush » ont amené à discuter « The Crow », un film réalisé par Alex Proyas dans lequel son protagoniste, Brandon Lee, a été tué par une vraie balle dans l’un des pistolets accessoires lors d’une de vos séquences.