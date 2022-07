The Boys Showrunner Eric Kripke dit que la saison 4 sera une saison axée sur les personnages

AVERTISSEMENT DE SPOILER : Spoilers pour la finale de la saison 3 de The Boys Ahead :

Après le final explosif de Les garçons, les fans attendent avec une fin troublante jusqu’à ce que la saison 4 arrive sur Prime Video. Tout au long de la finale, intitulée Le sauvage chauffé à blanc instantanédes morts importantes de personnages se produisent, Annie/Starlight apprend à voler et Ryan semble un peu trop content quand son père, Homelander, tue un manifestant.

Dans une interview accordée à Variety, le showrunner Eric Kripke révèle quelques détails concernant la 4e saison et ce à quoi on peut s’attendre Les garçons. Lorsque Kripke est interrogé sur ses progrès au cours de la dernière saison, il dit: « Nous commençons à tourner fin août » et assure aux fans que la saison 4 sera « vraiment, vraiment riche en émotions ». Sa citation complète peut être lue ci-dessous.

« C’est vrai. Ce n’est pas un secret. Nous commençons le tournage fin août. Je commence à regarder quelques premières ébauches du premier couple. Nous sommes encore en avance, je pense qu’en ce moment nous sommes au milieu de l’épisode de rupture 3 et je lis un brouillon de l’épisode 1. Et même à ce stade, il est encore tôt avec une réécriture lourde et nous sommes toujours là à tout comprendre. Mais c’est super intéressant et amusant et vraiment, vraiment riche en émotions. Probablement aussi compliqué émotionnellement que nous ne l’avons jamais fait. Jusqu’à présent, c’est ce que j’ai retenu. Tout le monde fait vraiment face à ses problèmes fondamentaux d’une manière assez excitante, une saison très axée sur les personnages.

Cela devrait ravir les fans de la série, car on a plus que jamais constaté la vulnérabilité des personnages au fil des saisons. Avec Karl Urban’s Butcher, on voit son chagrin lorsque Ryan décide de partir avec son père, Homelander. De plus, nous voyons Homelander effrayé pour la première fois, alors qu’un supe de force sans doute égale arrive avec Soldier Boy de Jensen Ackles. Kripke a sûrement quelques tours dans sa manche pour la saison 4, et nous espérons le voir en 2023.

Annie January peut avoir le voyage le plus intrigant de la saison 4

Au cours des deux premières saisons, Annie January / Starlight (Erin Moriarty) a été la chérie de l’Amérique en tant que membre de The Seven; Cependant, dans la saison 3, son personnage a connu des changements importants, qui auront des répercussions massives dans la saison 4. Annie est enfin sortie de son ancienne équipe de super-héros et est membre à part entière de The Boys. Elle n’est plus un agent double, et compte tenu de sa vidéo en direct et de ses images secrètes exposant Homelander, elle pourrait être sa cible n ° 1 à l’approche de la nouvelle saison.





Avec Queen Maeve quittant la série, pour l’instant, Annie sera entièrement seule pour la première fois. Kripke a commenté le nouveau manque de mentorat en disant: « Annie ne peut pas vraiment devenir la sienne tant que tous les personnages qui sont là pour la protéger ne sont pas partis. » Il poursuit : « Il était important pour sa prochaine étape que ses personnages mentors et ses personnages protecteurs s’en aillent. Et cela ne dépend que d’Annie. Il ne reste plus qu’Annie. Alors, qu’est-ce qu’elle va faire ? »

Les fans d’Annie seront impatients de voir où les scénaristes emmènent son personnage dans la saison 4, mais il est clair qu’elle sera un objectif important dans la nouvelle saison.