THE BOYS SEASON 2: Date de sortie prévue, distribution, intrigue et ce que nous savons jusqu’à présent !!!

C’est une série Web américaine de super-héros basée sur la bande dessinée du même

nom par Garth Ennis et Darick Robertson et développé par

Eric Kripe pour Amazon alors qu’ils se battent contre les individus

qui abusent des capacités. La saison 2 a 8 épisodes

«Le grand tour»

«Préparation et planification appropriées»

«Rien de tel dans le monde»

«Sur la colline les épées de mille hommes».

«Nous devons y aller maintenant».

«Les portes sanglantes éteintes».

«Boucher, boulanger, chandelier, fabricant».

“Ce que je sais”.

LA SORTIE DE LA SAISON 2 GARÇONS

Le 26 septembre 2018, l’affiche officielle a été publiée. En octobre

5, 2018 avec la série à l’Annual New York Comic un teaser

la bande-annonce est sortie. Le 24 janvier 2019, la bande-annonce est sortie le

compte Twitter officiel. La série a été promue le 26 juillet 2019.

Le 26 juin 2020, il a été annoncé que la saison 2 ferait ses débuts sur

4 septembre 2020 avec les 3 premiers épisodes et le reste sera publié

sur une base hebdomadaire.

L’HISTOIRE DE LA SAISON 2 DES GARÇONS

Dernier épisode de Boys dans la saison 1 avec une énorme bombe de

des bandes dessinées comme la femme de Billy devait être en vie. Il s’occupe de

Le passage de Homelander à la parentalité avec la mort de Stillwell, le

Sept ont encore plus de pouvoir qu’avant. Les plus gros inconvénients

était un manque flagrant de super-héros infâme de cinq coups de pied

mais la saison 2 est différente en ce qui concerne. La saison 2 présente plus de

les garçons font ce que les garçons font de mieux. Les bandes dessinées donnent des indices sur la direction de la saison 2.

Il sera fascinant de voir comment l’action en direct est adaptée. Les futurs épisodes traitent pour permettre

super-héros aux États-Unis pour que Butcher prenne le dessus. Une

Le vieil homme avait l’habitude de transformer l’aventure en bandes dessinées comprend

linge sale. La saison 2 sortira le 4 septembre

2020.

