The Boys saison 3: Date de sortie, distribution et intrigue

La saison 3 de The Boys arrive bientôt.

Le producteur exécutif Seth Rogen a déclaré à Comic-Con: At Home en juillet 2020 que la série avait été renouvelée grâce à ses fans et téléspectateurs comme vous.

Vous obtenez plus de The Boys si vous les aimez. Je remercie Dieu pour cela.

Le chapitre suivant est déjà écrit, mais à quoi peut-on s’attendre ?

Les informations suivantes vous aideront.

Les garçons Date de sortie de la saison 3

Il faudra un certain temps avant de voir le troisième film depuis le début de la production le 24 février.

En septembre 2020, Amazon a publié l’intégralité de la deuxième saison, que nous avons vue sous forme sérialisée jusqu’à la finale le 9 octobre 2020. Contrairement à la première saison de l’émission, qui a été diffusée dans son intégralité le 26 juillet 2019, le la deuxième saison a été créée uniquement en partie.

La date de sortie de la saison trois n’a pas encore été déterminée, mais nous vous tiendrons au courant. Il y a des taupes dans Vought International, un espion sous le bureau de la députée Neuman (avec un supplément au cas où la tête exploserait), une souris entraînée dans la chambre de Love Sausage au Sage Grove Center et des caméras secrètes dans le bunker des rois haïtiens.

Le casting de la saison 3 des garçons

L’acteur de Supernatural joue le rôle de Soldier Boy, qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le héros légendaire, devenu une icône de la culture américaine, a combattu pendant la guerre mais est revenu victorieux par la suite. Il peut y avoir des similitudes avec Captain America parmi les observateurs les plus pointus parmi vous.

Selon Ackles, il continue de se demander ce qu’il fera une fois la saison de @cw_supernatural terminée cette année. Puis ça l’a frappé.

De plus, Ackles a révélé une association entre Dean Winchester et les bottes qu’il portait dans Soldier Boy (via Entertainment Weekly) : « Il n’y avait aucune planification ou effort de ma part. Je me suis retrouvé en quelque sorte avec le même genre de bottes pour Soldier Boy que je portais sur Supernatural.

Ce sont les mêmes bottes, juste dans une couleur différente.

Voyant la paire de chaussures parfaite, Ackles a été invité à choisir des chaussures par le département des costumes.

En les regardant, j’ai en quelque sorte ri [and thought], « Eh bien, je sais quelle paire fonctionnera », a-t-il déclaré, révélant que la paire qu’il avait choisie – la paire de Dean – était également le premier choix de l’équipe.

Les garçons Intrigue de la saison 3

À la suite de la finale de cette saison, toute la trajectoire de l’émission est modifiée. Homelander est bel et bien vivant à Vought Tower, même si les Boys ne se cachent plus. Ne soyez pas surpris si le plan de chantage de Maeve se retourne contre lui à un moment donné de la saison trois, car il a eu sa propre fin collante.

Malgré tout cela, c’est le twist final qui fait la différence la plus significative. Vicky Neuman représente Vought, ou s’oppose-t-elle à eux ? Pour exploiter le chaos qui s’ensuivra sans aucun doute, peut-être joue-t-elle les deux côtés en même temps.

TVLine cite Starr en disant : « Je pense [season three] a été l’une des meilleures saisons de télévision avec lesquelles j’ai été impliqué.

Je me suis beaucoup amusé lors de la saison deux, et je pensais que nous avions fait quelque chose d’extraordinaire, et nous avons fait passer beaucoup de choses que nous avons faites dans la saison un au niveau supérieur, et la série a juste fait passer cela au niveau supérieur.

Chaque fois que vous tournez une page du livre, vous êtes toujours surpris et enthousiasmé par ce que les écrivains écriront.

« Je crois vraiment que les fans vont paniquer pendant la saison trois. »