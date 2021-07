The Boys Saison 3: Date de sortie, distribution, bande-annonce et mini-série de Vought

– Publicité –



Il existe de nombreuses émissions sur la télévision de super-héros aujourd’hui, mais aucune n’est aussi extrême ou aussi divertissante que The Boys sur Amazon Prime. La série bien écrite n’a pas de limites et regorge de moments à couper le souffle. C’est pourquoi de nombreux fans qui ont adoré les deux premiers chapitres veulent en savoir plus sur la date de sortie de la saison 3 de The Boy.

The Boys Saison 3 : Date de sortie

La date de début officielle n’a pas été établie pour « The Boys », saison 3. Les fans aimeraient voir la première de la saison trois à la fin de 2021. Cependant, le tournage a récemment battu son plein et un début au printemps 2022 est plus probable . Le lancement international de la série de super-héros est très probable, comme avant.

Les garçons : mini-série de Vought

Les nouveaux épisodes de « The Boys » ont été promus avec une vidéo musicale (ci-dessous) et un programme d’actualités complet qui se déroule dans l’univers « The Boys ». Cette nouvelle est destinée à combler les lacunes entre la saison 2 (et la saison 3).

L’émission s’intitule « Seven on 7 » de Cameron Coleman. Matthew Edison joue le rôle de l’animateur. La saison 3 mettra en vedette Coleman, un présentateur de nouvelles. La fausse chaîne d’information VNN appartient à Vought International. Il diffuse un journal télévisé fictif corrompu et conservateur. Voici le premier épisode :

Chaque mois, chaque septième lundi, de nouveaux épisodes du journal télévisé sont disponibles. Chaque mois, nous recevons sept histoires sur « The Boys » sur leur vie après la saison 2. Nous recevons également une publicité. Les réseaux sociaux de Vought International auront toujours de nouveaux épisodes.

« The Boys » Saison 3: Starlight Music Video & Jensen Ackles comme Soldier Boy

La bande-annonce officielle de « The Boys 3 » n’est pas encore sortie. Les stars de la série publient régulièrement plusieurs séries sur les réseaux sociaux. Jensen Ackles en tant que Soldier Boy, « Supernatural », costume de la saison 3 sorti.

