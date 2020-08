The Boys saison 2 : Stormfront, la nouvelle venue accro aux médias sociaux

La saison 2 de The Boys présentera Stormfront, mais les bandes-annonces ont déjà laissé entrevoir quelques changements pour actualiser le personnage en vue de l’ère des médias sociaux.

Alors que la deuxième saison de The Boys introduira Stormfront, la série Amazon Prime apporte quelques changements assez importants au personnage. En plus du changement de genre de Stormfront, The Boys semble mettre à jour le nazisme du personnage pour l’ère des médias sociaux.

Le producteur exécutif de The Boys, Eric Kripke, a confirmé lors d’un panel pour la série pendant Comic-Con at Home que la série s’attaquerait au racisme et à la suprématie blanche dans sa deuxième saison. Cependant, d’après ce que nous avons vu de Stormfront jusqu’à présent, The Boys abordera ce sujet d’une manière différente de celle des bandes dessinées.

Un changement vers une version plus “contemporaine”

Alors que le Stormwatch de la bande dessinée portait son racisme sur la poitrine, cette nouvelle version télévisée reflète la façon dont le sectarisme – comme en témoignent des événements tels que le rassemblement néo-nazi “Unite the Right” de 2017 – se cache désormais derrière des torches tiki et des pantalons kaki. Contrairement à la version BD, la version feminine Stormfront est une femme pleine d’esprit et d’assurance. Elle est également très douée pour les médias sociaux, une compétence utile à l’ère des célébrités obsédées par les super-héros du millénaire et de la génération Z. Mais sous le vernis brillant présenté dans la vidéo de révélation de Stormfront, on retrouve le même nazi que dans les bandes dessinées, comme le laisse entendre l’aigle nazi à sa ceinture et la fascination pour les yeux bleus du Homelander. En bref, Stormfront c’est la représentation de l’idéologie raciste actuelle qui se répand dans les médias sociaux.



Les médias sociaux sont mis en avant à maintes reprises dans les avant-premières de la saison 2 de The Boys mettant en scène Stormfront. Dans la bande-annonce officielle de la saison 2, par exemple, elle utilise son savoir-faire médiatique devant une foule et appelle une armée de surnaturels à se joindre à la croisade des Homelander et à la sienne contre leurs prétendus ennemis. Cela reflète la façon dont, dans le monde réel, les groupes nationalistes blancs ont une forte présence en ligne et utilisent les médias sociaux pour poursuivre leurs objectifs. Le personnage de Stormfront partage même un nom avec un site web néo-nazi du monde réel, ce qui souligne encore plus ce message.