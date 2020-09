The Boys Saison 2: c’est parti ! Notre critique/avis !

Le mash-up de super-héros d’Amazon, sombrement comique, revient pour une deuxième saison avec plus de héros et de gens explosifs que jamais.

Bienvenue à l’âge d’or du divertissement de l’Humanité Combustible.

Près de 40 ans après les plaisirs rudimentaires des scanners de David Cronenberg, la technologie a enfin permis de représenter l’explosion du corps humain sous diverses formes viscérales et les artistes en profitent – de Raised by Wolves sur HBO Max au prochain long métrage de Katherine Langford, Spontaneous, une comédie noire qui semble être entièrement basée sur des adolescents qui font du kablooey.

The Boys Saison 2: mauvais en action, bon en gore ?

Et puis il y a Amazon’s The Boys. Sérieusement, si l’équipe derrière The Boys consacrait la moitié de son temps et de sa réflexion à l’intrigue, aux personnages et à l’action qu’elle met en place pour trouver différentes façons de faire exploser les gens, ce serait vraiment l’une des meilleures émissions de télévision.

Ce n’est pas le cas. Mais c’est certainement l’une des meilleures émissions de télévision pour les fans qui regardent les gens faire boum (et parfois “pop”, “zap” ou “sizzle”), et la deuxième saison continue d’avoir assez de sarcasme et de cynisme implacables et de commentaires occasionnels pour beaucoup d’autres téléspectateurs également.

Lorsque nous avons quitté les choses après la première saison, l’adaptation par Eric Kripke de la série comique de Garth Ennis et Darick Robertson traitait du justicier anti-superhéros Billy Butcher (Karl Urban) découvrant que sa femme Becca (Shantel VanSanten) était vivante, et qu’elle avait eu un fils par le superhéros (et monstre secret) Homelander (Antony Starr). Homelander et l’équipe de l’infâme Vought International, dirigée par le PDG Stan Edgar (Giancarlo Esposito, dont l’omniprésence télévisuelle est devenue une superpuissance à part entière), espéraient garder enterré le secret du Compound-V, un sérum créateur de héros. Une partie de leur stratégie consiste à associer la menace des terroristes à des capacités accrues créées par le Homelander et le Compound-V comme mécanisme de distraction.

Une autre distraction consiste à ajouter du sarcasme et du cynisme – tout dans ce spectacle est sarcastique et cynique et je dis cela en tant que personne encline aux deux – le nouveau venu Stormfront (Aya Cash), un héros amateur de médias sociaux dont les motivations sont, naturellement, ultérieures.

Nos véritables héros, dont Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et l’énigmatique Kimiko (Karen Kukuhara), cherchent à faire tomber Vought avec l’aide de l’ex de Hughie, Starlight (Erin Moriarty), ce que tente également une nouvelle députée de l’AOC (Claudia Doumit).

Et si cela semble beaucoup, je n’ai pas parlé de la reine Maeve (Dominique McElligott) qui s’est engagée dans une improbable campagne d’émancipation, des conséquences de la campagne de l’A-Train (Jesse T. (Jesse T. Usher), de l’expérimentation du composé V de la saison dernière, ou de la quête de rédemption du Deep (Chace Crawford) dans l’Ohio, qui en vient à impliquer un culte du bien-être des célébrités que vous reconnaîtrez rapidement comme ressemblant à la Scientologie, parce que The Boys adore la satire, mais ne veut jamais vous faire travailler dur pour reconnaître ce qui est satirique. Tout cela explique probablement pourquoi plus de la moitié des épisodes de la deuxième saison dépassent une heure, ce qui ne devrait pas arriver.

The Boys est un spectacle intelligent. Je ne le conteste pas. Sa vision d’un monde dans lequel les super-héros sont testés et commercialisés comme de nouvelles céréales pour le petit déjeuner et où l’ordre public est autoritaire se présente sous la forme d’un élasthanne et de capes à la forme adaptée, est constamment d’actualité et très pointue. Comme les moqueries de la Scientologie, tout dans The Boys est un peu sur le nez, mais c’est une émission de super-héros, donc elle a droit à une certaine largeur de genre. La mise au point de la fascination de Hollywood pour les super-héros – une grande partie de la saison est construite autour de la production d’un film d’équipe mettant en vedette et centré sur la signature de Vought, The Seven – est en quelque sorte à la fois perspicace et facile. Une grande partie de la série est comme ça, et j’ai eu du mal depuis le pilote à cerner mon sens de l’aigreur de la série.

Voici ce que je peux faire de mieux : The Boys est mauvais en action. Oui, il est excellent avec le gore et il est libéral avec la violence – ai-je mentionné le nombre de personnes qui explosent cette saison ? – mais ce n’est pas la même chose. L’action est soutenue et, idéalement, cohérente. La plus grande séquence de combat de toute la deuxième saison arrive dans le troisième épisode, peu après une merveilleuse scène de gore que je ne gâcherai pas et qui va rendre les fans fous. Mais ce qui devrait être un plateau de tournage avec de multiples surnoms qui se frayent un chemin à travers un quartier est l’une des séquences les plus mal chorégraphiées et les moins montées que j’ai jamais vues, du moins avec ce budget. C’est un gâchis visuel.

Le défi, bien sûr, est que l’action des super-supers est difficile, car elle repose sur une destruction massive pour un gain minimal (voir Superman vs Zod dans Man of Steel). C’est pourquoi The Boys l’évite chaque fois qu’il le peut. La préférence de l’émission va à la torture, qui est beaucoup plus facile parce que c’est quelqu’un de fort qui travaille sur quelqu’un dans une position restreinte. Mais plus vous vous appuyez sur la torture, plus le ton de votre série tend vers le sadisme, ce qui est certainement le cas de The Boys. Comme je l’ai dit, le ton de votre série tend vers le sadisme, ce qui est certainement le cas de The Boys : Aigre. De plus, la torture ayant tendance à être perpétrée sur des femmes – amplifiée seulement par le désintérêt total de la série pour le sexe sans nœud ni note de violence – le sadisme se transforme en misogynie.

La deuxième saison est quelque peu ennuyée par la rage de Butcher et quelque peu résignée à la monotonie de Hughie. Elle fonctionne mieux lorsque Starlight et Kimiko sont au premier plan, avec Moriarty et Fukuhara qui font tous deux du bon travail. Queen Maeve, trop souvent le super-héros oublié de l’émission, fait un grand pas en avant dans la deuxième partie et McElligott a une ligne de lecture dans l’avant-dernier épisode qui contient plus d’émotion en quelques mots que les six heures précédentes combinées.



Les hommes sont également meilleurs lorsqu’ils apprennent à respecter davantage les femmes, en particulier les Frenchie et les Deep. Mais est-ce une bonne chose ou une chose calculée ? Depuis que les Sept ont adopté le nouveau slogan cynique et sarcastique “Girls Get It Done”, ce qui aurait pu être ressenti comme une amélioration de la narration se transforme en commentaire aigre.

Le genre des super-héros bizarres qui font équipe à la télévision est un genre qui s’accorde souvent mieux lors des deuxièmes saisons. Les légendes de demain de DC ont fait un énorme saut qualitatif. L’Umbrella Academy de Netflix est restée frustrante et inégale, mais elle a tout de même renforcé sa narration. The Boys, nettement meilleure que l’une ou l’autre de ces émissions dans sa première saison, n’a pas fait ce saut pour moi. C’est toujours amusant, rapide et, à son détriment, désinvolte. Mais c’est plus explosif que jamais et vous pouvez le porter à la banque.

Cast : Karl Urban, Erin Moriarty, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Nathan Mitchell, Laz Alonso, Jack Quaid, Karen Fukuhara, Tomer Kapon

Créateur : Eric Kripke d’après la bande dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson