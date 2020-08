The Boys Saison 2 : la série des super-héros revient sur Amazon et c’est énorme

En 2019 sont sortis “The Umbrella Academy” et “The Boys”, deux séries qui ont plusieurs points communs en plus d’être des histoires de super-héros et d’être basées sur des bandes dessinées. Dans les deux séries, la musique joue un rôle fondamental dans l’établissement de l’atmosphère que le public veut vivre, et ils optent également pour un cocktail qui mélange la violence et le plaisir d’une manière différente. Alors que la série Netflix opte pour une approche plus comique, la série Amazon adopte son côté plus sauvage.

Il y a quelques semaines, nous avons pu voir dans “The Umbrella Academy” une saison 2 que j’ai personnellement un peu moins appréciée que la première et maintenant, c’est le retour de “The Boys” le vendredi 4 septembre. Pour l’instant, j’ai eu l’occasion de regarder les trois premiers épisodes de la saison 2 et la série reste la même, si sauvage et divertissante qu’on veut simplement continuer à regarder d’autres épisodes jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus un seul.

The Boys Saison 2 : Fidèle à son style sans s’enliser

Il est clair que la plus grande question qui restait dans la première saison était de savoir ce qui se passerait après la grande révélation associée à Butcher et The Patriot, mais la deuxième série d’épisodes prend cela au sérieux, soulignant presque à quel point le second aime torturer et railler le premier. Ne vous attendez pas à voir une quelconque rédemption dans le personnage joué par Antony Starr, car il est prompt à nous rappeler à quel point il est incroyablement méprisable, même lorsqu’une situation se prête à faire ressortir un éventuel côté plus gentil de sa personne.

L’important, cependant, est que la série ne s’y complaise pas et continue à faire des pas en avant en termes narratifs, soit en supprimant un personnage, soit en ajoutant de nouvelles révélations qui font que tout va de l’avant au lieu d’être simplement plus pareil. C’est une chose de garder toutes ses marques, ce qu’il fait impeccablement cette deuxième saison, et c’en est une autre de devenir superflu.

Pour l’instant, l’arrivée de Stormfront dans The 7 a donné à la série une curieuse énergie, tant pour être la première femme sans poils sur la langue à critiquer ce qu’elle n’aime pas que pour sa détermination à utiliser ses pouvoirs et à ne pas finir par être un peu moins qu’un compagnon de The Patriot. Le personnage est un succès et le choix de Aya Cash pour le rôle aussi, mais aussi dans le troisième épisode a été clair que nous commençons seulement à connaître Stormfront et je veux en savoir beaucoup plus, surtout après ce qu’ont dit les responsables de la série pour expliquer le changement de sexe du personnage.

En fait, cela a été l’une des plus grandes motivations pour nous de ne pas manquer Elisabeth Shue, pas mal si l’on considère que la relation particulière entre Madelyn et The Patriot a été l’un des aspects les plus fascinants de la première saison. Ici, son vide est en fait occupé par le toujours solvable Giancarlo Esposito, dont la présence s’accroît notablement, mais là tout ce qui a trait aux jeux de pouvoir est plus évident. Je ne dis pas qu’il ne fonctionne pas, mais il est plus conventionnel quand il s’agit d’une caractéristique qui brillait par son absence jusqu’à présent. Mais ils ont le temps et le matériel pour en faire une affaire momentanée.

The Boys Saison 2: on reste sur notre faim ?

En retour, cette deuxième saison a déjà commencé à enquêter sur d’autres personnages préexistants de manière à éveiller au moins une certaine curiosité dès le départ. Je pense, par exemple, à la vie personnelle de Kimiko ou au chemin qu’elle décide de suivre, en quête de rédemption. Je pense aussi à l’importance croissante de Composite V, qui est appelé à jouer un rôle encore plus essentiel à l’avenir.

Au-delà de cela, il est apprécié que “The Boys” conserve une généreuse dose de violence, peut-être parce qu’une certaine partie du public pense qu’elle est géniale, mais elle est presque toujours intégrée à l’histoire et sert simplement à l’illustrer de manière frappante au lieu de priver tout le public au cas où elle pourrait heurter les sensibilités. La série Amazon, basée sur la bande dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson, a vite fait de montrer clairement quel était son style et reste fidèle à celui-ci.

Ce qui est certain, c’est que son côté plus satirique passe au second plan une fois les fondations posées. C’est pourquoi la deuxième saison n’ajoute pas grand-chose à ce que nous avons vu dans la première saison, mais ici le moment est venu pour que cet antagonisme entre les deux groupes de personnages ait des conséquences irréversibles au lieu de donner le vertige à la perdrix. Ce n’est pas qu’il n’en avait pas déjà dans le premier – pensons à Translucent, par exemple -, mais ici les fissures entre les super-héros et l’épuisement entre les garçons sont mieux perçus, surtout dans un Hughie un peu débordant.

The Boys Saison 2: conclusion

Pour ma part, j’ai été ravi du début de la deuxième saison de “The Boys”, car ils démarrent fort et ne lâchent pas l’accélérateur. Tout cela sans oublier de choyer leurs personnages pour que le spectateur sente vraiment qu’il y a quelque chose en jeu et qu’il ne s’agit pas simplement d’une fête de brutalités. En attendant, Amazon publiera ces chapitres ce vendredi 4 septembre et publiera ensuite un épisode par semaine. Heureusement, nous savons déjà qu’il est renouvelé pour une troisième saison.