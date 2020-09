The Boys Saison 2 Episode 4 Date de sortie : Quand le prochain épisode sera-t-il diffusé ?

Amazon Prime Video a publié les trois premiers épisodes de la saison 2 de The Boys, qui nous a présenté le nouveau membre du groupe The Seven Stormfront (joué par Aya Cash). Cependant, les vraies couleurs du personnage sont apparues à la fin du dernier épisode, laissant les fans attendre avec impatience le prochain épisode de la série.

The Boys Saison 2 Episode 4, l’attente sera de courte durée !

Les fans des Boys n’auront pas à attendre si longtemps, heureusement, avant la saison 2, épisode 4, intitulé « Nothing Like It in the World ». Après la sortie des trois premiers épisodes, les autres épisodes seront diffusés chaque semaine. Cela signifie que les prochains épisodes de la série des super-héros seront diffusés sur Amazon Prime Video le vendredi 11 septembre.

Quant à l’heure de diffusion sur Amazon, les épisodes devraient être diffusés à minuit PDT. En ce qui concerne le streamer, l’endroit où vous vous trouvez dépendra de votre décalage horaire par rapport à la côte ouest de la Californie, qui a actuellement sept heures de retard sur GMT/UTC.

AVERTISSEMENT : Ce qui suit contient des spoilers pour les épisodes 1 à 3 de la saison 2 de The Boys

L’épisode 4 sortira après la grande révélation sur Stormfront dans le dernier épisode. Dans « Over the Hill with the Swords of a Thousand Men », Stormfront a été à la hauteur de son nom d’inspiration nazie en révélant qu’elle avait elle-même des opinions haineuses. Elle a également tué le frère de Kimiko (Karen Fukuhara), Kenji Miyashiro (Abraham Lim).

Dans l’épisode 3, le personnage s’est frayé un chemin à travers un complexe d’appartements, tuant toutes les personnes de couleur dans l’immeuble et brisant le cou de Kenji en l’appelant « f****** jaune b****** ».

Dans une récente interview, Aya Cash a taquiné ce qui allait se passer ensuite avec son personnage. L’acteur a déclaré à Entertainment Weekly : « Nous pouvons avoir un dialogue sur l’extrémisme et sur le racisme et il sera fait de manière à honorer ce qui est vrai dans ce domaine tout en s’amusant parce que c’est une satire. C’est quelque chose qui fait tourner les choses en rond ».

Dans une interview au TV Guide, Eric Kripke, le présentateur de l’émission, a déclaré que la prochaine série d’épisodes marquera le début de la plus grande bataille de la saison 2 de The Boys : Between Stormfront and Homelander (Anthony Starr).

Il a déclaré « Le problème pour Homelander est que Stormfront ne joue pas son jeu. Elle joue un jeu complètement différent auquel il ne sait pas jouer. Et c’est bien là le problème, car c’est généralement le Homelander qui fixe les conditions d’engagement. Mais elle le met immédiatement sur la sellette et il n’a pas l’habitude de traiter avec ce genre de personne, quelqu’un qui ne respecte pas Slash le craint ».

The Boys Saison 2, Episode 4 sera diffusé le vendredi 11 septembre. Les épisodes 1 à 3 de la saison 1 et de la saison 2 de The Boys sont diffusés en streaming sur Amazon Prime Video.