The Boys révèle un nouvel emplacement et des détails sur le personnage du prochain spin-off

Les garçons sera de retour pour sa troisième saison sur Prime Video en juin, mais tout en annonçant la date de diffusion des trois premiers épisodes de la saison, la vidéo teaser offrait également quelques petites informations sur la nouvelle série dérivée basée sur Les garçons univers. Amazon a précédemment confirmé que deux retombées de l’émission phare arriveraient sur la plate-forme à l’avenir, et l’une d’entre elles est un projet universitaire qui se concentrera sur Supes qui passent par un programme contrôlé par Vought pour atteindre leur plein potentiel. Le programme dans l’univers Vought News Network « Seven on 7 » qui a annoncé la nouvelle de l’arrivée de la saison 3, a également donné quelques bribes d’informations sur le spin-off.

« C’est presque cette période de l’année encore, les amis, » Les garçons le personnage Cameron Coleman a déclaré dans la vidéo. « C’est le repêchage annuel de Vought. Dans quelques mois à peine, les jeunes héros les meilleurs et les plus brillants de l’Université Godolkin verront leurs rêves se réaliser ou s’effondrer, car tout ce qu’ils ont entraîné au cours des quatre dernières années se termine. à cela. Tout est en jeu pour ces héros universitaires, car des contrats lucratifs pour défendre les plus grandes villes américaines sont tous à gagner. Les anciens Queen Maeve, The Deep et A-Train ont tous été rédigés par New York City et The Seven, mais cette année, quelles étoiles montantes iront à Miami, Cleveland et Los Angeles ?

« Et bien que la compétition de cette année soit certainement intense, les gens ne peuvent s’empêcher de parler de Golden Boy junior de l’Université Godolkin, déjà considéré comme le premier choix pour le repêchage de l’année prochaine. L’avenir de l’Amérique n’a jamais été aussi brillant, et pour ma part, je ne peux pas attendez de voir ce qui attend cette nouvelle génération de héros. »





The Boys Spinoff fera ses débuts avec les personnages Spoof X-Men de la série comique







L’emplacement de l’Université Godolkin est né d’un arc de bande dessinée qui comprenait le personnage de John Goldolkin et de son groupe qui s’appelait The G-Men. Il semble très probable que la nouvelle série prendra l’histoire de cet arc, qui était Les garçons prendre un coup chez Marvel X Men, avec Goldolkin étant un personnage de style Charles Xavier. La vidéo nomme également un deuxième membre du groupe, Silver Kincaid, en tant que participant à l’émission de téléréalité « American Hero », ce qui semble confirmer la direction que prendra la nouvelle série.

Le G-Men est considéré comme l’un des actifs les plus rentables de Vought dans le monde de Les garçons, et leur plus grande histoire est venue dans l’arc comique « We Gotta Go Now ». L’histoire voit Silver Kincaid se suicider publiquement, ce qui conduit les garçons à enquêter sur les G-Men et à découvrir les crimes de Goldolkin. premier épisode de Les garçons, les G-Men n’ont pour l’instant pas fait leur apparition. Ces nouvelles taquineries sur les retombées pourraient suggérer que leur arrivée dans l’univers à l’écran pourrait ne pas être trop loin.





Les garçons débutera sa troisième saison le 3 juin, avec la nouvelle série d’épisodes apportant une nouvelle super équipe du nom de Payback dans la franchise, comme une version tordue de Marvel’s Avengers composée de membres dont le Soldier Boy de Jensen Ackles, Laurie Holden Crimson Countess et la poudre à canon de Sean Patrick Flannery. Diffusez la série sur Prime Video.





