The Boys révèle le titre du final de la saison 4

Après une troisième saison explosive à la hauteur des deux premières, Les garçons a été rapidement renouvelée pour une quatrième saison qui a immédiatement commencé la production. Au fur et à mesure que le tournage progresse, des détails sur ce que nous verrons dans les prochains épisodes de l’adaptation acclamée de la bande dessinée populaire se dévoilent.





Les dernières informations nous emmènent directement sur ce que sera le dénouement du nouvel opus, et c’est la révélation du titre qui portera l’épisode final du quatrième volet, courtoisie du créateur et showrunner de la série, Eric Kripke:

Comme le montre l’image, « Assassination Run » sera réalisé par Kripke lui-même, avec un scénario écrit par Jessica Chou et David Reed, qui ont déjà démontré leur talent dans des épisodes tels que « Herogasm » et « Department of Dirty Tricks ».

Que va-t-il se passer dans la saison 4 de The Boys ?

Dans Les garçons finale de la saison trois, Homelander a encore radicalisé sa position, trouvant un soutien public inattendu et maintenant avec Ryan à ses côtés. En effet, le jeune personnage de Cameron Crovetti sera fondamental pour la suite de l’histoire à cause de ce qu’il représente pour le conflit entre Homelander et Butcher, mais aussi à cause de ses capacités et pouvoirs.

D’autre part, Victoria Neuman a atteint son objectif de continuer à prospérer au sein du système politique des États-Unis et est à un pas d’atteindre le pouvoir qu’elle désire tant.

Pendant ce temps, les héros titulaires devront faire face à leurs propres problèmes et démons tout en regardant leur ennemi le plus fort revenir au sommet et se positionner encore mieux, rendant la confrontation plus compliquée qu’elle ne l’était déjà.

Côté casting, les nouveaux épisodes feront revenir Karl Urban (Billy Butcher), Antony Starr (Homelander), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Starlight), Jessie T. Usher (A-Train), Chace Crawford (Deep ), Karen Fukuhura (Kimiko), Laz Alonso (Mother’s Milk), Tomer Capone (Frenchie), Claudia Domit (Victoria Neuman), Colby Minifie (Ashley) et Cameron Crovetti (Ryan). Soldier Boy (Jensen Ackles) et Queen Maeve (Dominique McElligott) pourraient également réapparaître, mais ce n’est pas certain.

De plus, Prime Video a déjà confirmé la signature de Jeffrey Dean Morgan, qui retravaillera avec Kripke après Surnaturel, d’où il a également amené Jensen Ackles en tant que Soldier Boy. De plus, il y aura deux nouveaux sups, Susan Heyward et Valerie Curry, qui joueront respectivement Sister Sage et Firecracker.