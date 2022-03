« The Boys » rend hommage à Batman avec de nouvelles affiches

Avec l’arrivée de »Le Batman » aux salles, le fanatisme pour The Dark Knight est dans les nuages ​​et la série »Les garçons » Il en a profité pour publier des posters de ses personnages inspirés des films Batman. À travers le compte Twitter officiel de la série, vous pouvez voir les images où apparaissent les protagonistes et les membres du groupe « The Boys ».

A commencer par Kimiko, joué par Karen Fukuharaavec une image rouge faisant allusion au Batman le plus récent joué par Robert Pattinson, avec le nom de style comique » The Female ».

Billy Boucher (Karl Urbain), Hugues (Jack Quaid), lait maternel (Laz Alonso) et Frenchie/Serge (Tomer Kapon) ont reçu des affiches basées sur » Batman Begins », » Batman Forever », » Batman » (1989) et » Batman: The Animated Series », respectivement.

La publication était accompagnée de la mention » Voulez-vous voir un tour de magie ? On va faire disparaître le super. » Ce message fait allusion au dialogue du Joker dans le film »La nuit noire » à partir de 2008, lorsqu’il tue quelqu’un avec un crayon. » The Boys » étant une série de super-héros, s’est moqué et a utilisé des blagues de franchises de héros populaires.

En octobre 2021, la série Prime Video a publié des images retouchées de » The Boys », imaginant à quoi ils ressembleraient s’ils étaient devenus membres des Seven, comme Homelander et Queen Maeve. Les images ont été faites pour parodier »What If…? » la série Marvel pour Disney+encore une fois avec des dialogues inspirés de la série elle-même.

Par coïncidence, » The Batman » est sorti en salles le même jour que le spin-off animé The Boys, »The Boys Presents: Diabolique », a fait ses débuts sur Prime Video. La série comprend huit épisodes d’environ 15 minutes chacun, dont un directement inspiré de la série de bandes dessinées originale plutôt que de l’émission en direct.

La saison 3 de » The Boys » arrive prochainement sur Prime Video 3 juin 2022.